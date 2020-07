Azzolina: non ci sono dubbi, scuola riparte il 14 settembre

Torino, 18 lug. (askanews) - "Il 14 settembre la scuola riapre e riapre per tutti. Gli organici e le risorse ci sono. E' stato approvato il decreto rilancio: ci sono 1,6 miliardi e un altro miliardo lo stiamo trovando. Voglio assolutamente rassicurare le famiglie, gli studenti e il personale scolastico". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a Torino a margine del tavolo regionale al liceo"Siamo una grande squadra, una grande comunità e la scuola a settembre riparte. La data è quella e spero che non ci sia piu' alcun dubbio. Anche la Campania, che aveva dubbi, ha deciso di riaprire il 14. Non si può più sentire che non si sa quando la scuola riapre", ha aggiunto il ministro."Dal primo settembre ci sarà il recupero per gli studenti che sono stati in difficoltà", ha concluso.