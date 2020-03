L'Avigan che 'batte il Coronavirus in Giappone', il Veneto che lo vuole subito e gli altri antivirali: cosa c'è di vero

Il "miracolo" dell'ultima ora si chiama Avigan. E la Regione Veneto ha già annunciato che inizierà a sperimentarlo nella cura del Coronavirus. Mentre l'Agenzia del farmaco, Aifa, frena e dice che "ad oggi non esistono studi clinici pubblicati relativi all'efficacia e alla sicurezza del farmaco nel trattamento della malattia da Covid-19". L'Avigan, ultimo di una serie di farmaci che si stanno utilizzando nella cura del contagio pandemico, viene dal Giappone ed è salito alla ribalta per via di un video girato da un italiano che documenterebbe come l'uso del Favipiravir (Avigan è il nome commerciale) starebbe dando risultati incoraggianti nelle prime fasi del contagio. L'Avigan è usato nel Sol Levante dal 2014, di solito per forme influenzali e virali nuove o di ritorno, se altri farmaci prima non hanno dato i loro effetti. Ma appunto, mentre Zaia annuncia che il Veneto lo vuole somministrare subito, la sua efficacia è ancora da testare. Perché per ora il vaccino per debellare il Coronavirus non c'è, e neanche la cura definitiva. Ecco da dove si riparte, allora.

Il comunicato dell'Aifa

Già il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, con i suoi modi che notoriamente non conoscono le mezze misure, aveva bollato come "fesserie" le voci sul ruolo fondamentale dell'Avigan nello sconfiggere il Coronavirus. L'Aifa in dettaglio scrive: "Il medicinale non è autorizzato né in Europa, né negli Usa. Non ci sono prove di efficacia". Ma in giornata l'Agenzia si riunisce per decidere se avviarne la sperimentazione in Italia e su chi. L'uso del farmaco è stato autorizzato dall'Oms in Giappone. Ancora dal comunicato dell'Aifa: "Sono unicamente noti dati preliminari, disponibili attualmente solo come versione pre-proof (cioè non ancora sottoposti a revisione di esperti), di un piccolo studio non randomizzato, condotto in pazienti con Covid-19 non grave con non più di 7 giorni di insorgenza, in cui il medicinale Favipiravir è stato confrontato all'antivirale Lopinavir/Ritonavir (anch'esso non autorizzato per il trattamento della malattia Covid-19), in aggiunta, in entrambi i casi, a interferone alfa-1b per via aerosol. Mancano dati sulla reale efficacia nell'uso clinico e sulla evoluzione della malattia". Poi la sottolineatura: "Un conto è parlare di possibili opzioni da testare e validare, un altro è definire queste opzioni come soluzione del problema Covid". Prudenza massima insomma, anche perché i dati incoraggianti sull'uso dell'Avigan riguarderebbero le prime fasi del Coronavirus, non l'evoluzione più severa della malattia.

Gli altri antivirali

Mentre procedono gli studi sulla molecola 13b che pare inibire l'enzima del Coronavirus e impedirne la moltiplicazione nelle cellule infette, sono altri gli antivirali utilizzati come tentativo provvisorio di limitare l'avanzata della malattia. Uno di questi è Tocilizumab, un anticorpo monoclonale di solito utilizzato con successo nel trattamento dell'artrite reumatoide, di cui (sempre secondo l'Agenzia italiana del farmaco) entro 3-4 settimane sapremo se è definitivamente efficace per contrastare l'infiammazione alla base delle polmoniti gravi scatenate dal Coronavirus. Sulla base dei dati disponibili, l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha suggerito una terapia antivirale sperimentale, correntemente utilizzata anche all'Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma con esiti incoraggianti.

Serve un mese per capire se funziona o no

Tale terapia è basata su due farmaci: il Lopinavir/Ritonavir, un antivirale utilizzato per l'infezione da Hiv e che mostra un'attività antivirale anche sui Coronavirus, ed il Remdesivir, già utilizzato per la malattia da virus Ebola e potenzialmente attivo contro l'infezione da nuovo virus. Questi farmaci sono stati utilizzati anche per trattare i due coniugi cinesi e il ricercatore italiano, ricoverati allo Spallanzani e tutti guariti. "Tali farmaci - spiega l'Istituto - sono indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come i più promettenti sulla base dei dati disponibili". Altri tentativi sotto osservazione vengono fatti sull'uso del Galidesivir, di solito usato per curare Febbre gialla, Zika e Marburg. Ma per ora la cura definitiva non c'è. Solo tentativi attentamente monitorati, come vuole la scienza. Se l'Aifa è in piena attività, non sta ferma l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) che ha al vaglio 20 nuovi farmaci e 35 vaccini, e che sottolinea il ruolo centrale delle sperimentazioni nel nostro Paese: "Vanno eseguiti studi come sta facendo l'Italia. Ovvero su vasti numeri, come per il farmaco contro l'artrite reumatoide (Tocilizumab, ndr) che in un mese darà dati credibili. Dobbiamo invece scoraggiare tutti gli altri piccoli tentativi locali con altri antiretrovirali, su platee molto residuali di pazienti, a volte anche solo su 20 malati, perché non danno assolutamente alcuna risposta valida in termini clinici".