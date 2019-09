Le foreste, le vertigini dei picchi granitici, gli splendidi panorami autunnali decorati da amene cascate e graziosi laghetti. Queste sono le campagne di Bitti, il piccolo comune della provincia di Nuoro che ospiterà – dal 7 all’8 settembre 2019 – Autunno in Barbagia, manifestazione nota anche come Cortes Apertas, una rassegna che da anni accompagna i visitatori nel cuore della Sardegna per guidarla fra le sue tradizioni, dentro la sua cultura e tra i sapori tipici della regione.

Tutto il bello di Bitti

Bitti è un paese ospitale. Con un passato che risale all’era dei nuraghi e dei Shardana. Lo provano soprattutto i monumenti del villaggio-santuario di Romanzesu, uno dei maggiori centri archeologici dell’Isola. Lì dove si stabilirono gli antichi Balari, guerrieri capaci di battersi orgogliosamente contro i soldati dell’Impero Romano. Il centro barbaricino è noto in tutto il mondo anche per la maestria dei suoi cori che tramandano l’arte dell’antico canto a tenore proclamato dall’UNESCO “Patrimonio intangibile dell’Umanità”. Il comune ha dedicato a questa tradizione musicale un museo multimediale in cui sarà possibile ascoltare le composizioni più conosciute provenienti da varie aree dell’Isola.

La ricerca del benessere fisico

Paesaggi, storia, canto, artigianato e architettura, ma anche la buona tavola. “In Sardegna, la ricerca del benessere fisico e mentale è più semplice di quanto si possa immaginare, grazie ai prodotti della terra e ai piatti tipici da gustare sempre in compagnia. Estremamente variegata, la cucina sarda è stata arricchita nel tempo dagli scambi con le diverse culture del Mar Mediterraneo e custodisce oggi un ricco e antico patrimonio di sapori. Ogni area dell’Isola vanta una tradizione propria: in Barbagia si può ritrovare la cucina di un tempo, fatta di cibi che raccontano un territorio caratterizzato da sempre dalla cultura agro-pastorale. Formaggi freschi dal sapore delicato o stagionati dal gusto più deciso, sempre accompagnati dal pane fragrante, cotto nei tradizionali forni a legna. Un buon bicchiere di vino accompagna tutti i pasti ed è ancora più buono quando ad offrircelo è il padrone di casa. La rinomata ospitalità della Sardegna si vede anche e soprattutto dai piccoli gesti, autentici e sinceri”, si legge in TurismoItaliaNews.

Macarrones, malloreddos e culurgiones

Macarrones, malloreddos e culurgiones: la pasta fresca dell’Isola ha nomi particolari, ma un gusto semplice capace di conquistare tutti i palati. Sapori unici, esaltati da un’antica arte culinaria, espressione di un’Isola con una lunga storia e salde tradizioni, come quelle che ritroviamo nella cottura delle ottime carni alla brace, nella scrupolosa preparazione dei salumi e delle conserve e negli squisiti dolci tipici, veri e propri capolavori artigianali che accompagnano i momenti più importanti. Un mondo di piaceri per il palato con i quali vive il popolo più longevo d’Europa. Mille avventure da vivere nel cuore della Sardegna, dove tutti gli ingredienti si fondono in un elisir di lunga vita.