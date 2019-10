Autovelox, un decreto ministeriale rischia di rivoluzionarne l’uso: ecco cosa potrebbe cambiare

Arriva dalla Cassazione una piccola speranza per gli automobilisti multati con il Tutor/SICve di farla franca, ricorrendo davanti al giudice contro la sanzione ricevuta per eccesso di velocità. Con l'ordinanza numero 24757/19, depositata il 3 ottobre, gli Ermellini hanno, infatti, stabilito che anche tali dispositivi di rilevazione dell'andatura media o istantanea di un veicolo, normalmente utilizzati sulla rete autostradale e su alcuni tratti di quella ordinaria, devono essere sottoposti a verifiche di funzionalità e taratura periodiche, al pari dei normali Autovelox. In caso di ricorso, quindi, il giudice di merito dovrà accertare se l'affidabilità dell'apparecchio usato è stata verificata in un lasso di tempo recente e in caso negativo potrebbe decidere di annullare la sanzione. Nel diffondere i contenuti della sentenza e nel commentarne le conseguenze, il quotidiano giuridico dirittoegiustizia.it chiarisce come il pronunciamento sia conseguenza della sentenza numero 113/2015 della Corte Costituzionale.

E un’altra novità, che promette di creare non pochi problemi agli amministratori locali, arriva con un Decreto Ministeriale che potrebbe vietare ai vigili i controlli fissi anche sulle strade provinciali. La notizia è apparsa sulle pagine de Il Sole 24 Ore. Il decreto ministeriale, qualora dovesse passare, limiterà la possibilità di Comuni e Province di effettuare controlli sulle strade extraurbane principali. Le amministrazioni saranno costrette a rimuovere le postazioni fisse, che garantiscono entrate pressoché automatiche, ma potranno eventualmente continuare ad effettuare i controlli servendosi di apparecchiature presidiate. Altri limiti, stavolta per tutti i corpi di polizia, anche sui controlli della velocità media. Il Dm, che inizialmente avrebbe dovuto occuparsi soltanto della ripartizione dei proventi, verrà a breve esaminato in Conferenza Stato Città. Nel caso in cui le parti non troveranno un accordo è plausibile si apra un contenzioso basato su due argomentazioni:

- viene tolta per decreto ministeriale alle polizie locali la possibilità di controllare la velocità in una parte del loro ambito territoriale, nonostante l’articolo 12 del Codice e le interpretazioni che ne ha dato la Cassazione consentano loro piena operatività (escluse solo le autostrade);

- il testo del Dm non è stato sottoposto all’esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Potrebbero in fine esserci dei problemi, relativi alla verifica della velocità media, anche per gli organi di polizia statali. Stando a quanto riportato sulle pagine de Il Sole 24 ore, infatti “è previsto che i controlli possano essere eseguiti solo su tratte lunghe almeno tre chilometri”.