Auto-sorveglianza per contatti stretti con positivi al Covid: cos’è e come funziona. Le regole

Dal primo gennaio è entrato in vigore il decreto legge che modifica le regole per la quarantena dopo un contatto con una persona positiva al coronavirus. Il provvedimento fa una distinzione tra chi è vaccinato o guarito per un periodo superiore ai 120 giorni e le persone che essendo vaccinate o guarite da meno di 120 giorni o che hanno ricevuto la terza dose (booster) non devono fare la quarantena ma l’auto-sorveglianza.

Che cos’è l’auto-sorveglianza

L’autosorveglianza (o auto-diagnosi) non obbliga una persona che ha avuto un contatto stretto con un positivo a rimanere in casa in attesa di verificare se abbia contratto o meno il virus, ma ha la possibilità di uscire e vivere “normalmente” rispettando alcune precauzioni.

Per i cinque giorni successivi al contatto stretto con un positivo la persona (che sia vaccinata o guarita da meno di 120 giorni, o che abbia già ricevuto la dose terza dose) può uscire senza dover osservare alcuna quarantena, ma deve fare una auto-diagnosi del suo stato di salute;

E' prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi (compreso il raffreddore) e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. I test si possono effettuare pure nei centri privati abilitati, ma l’operatore che effettua le analisi e la diagnosi deve trasmettere alla Asl di riferimento il referto negativo, per poter consentire la fine dell’auto-sorveglianza. Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Qual è la definizione di "contatto"

Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

I contatti definiti stretti

-Una persona che vive nella stessa casa di un positivo al Covid;

-una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di Covid (può essere anche una stretta di mano, non serve per forza un contatto prolungato);

-una persona che ha avuto un contatto diretto e non protetto con le secrezioni di un caso di Covid (per esempio, chi ha toccato il fazzoletto usato di un amico o un conoscente);

-una persona che ha avuto un contatto diretto — rimanendo per esempio faccia a faccia con il contagiato — a una distanza minore di 2 metri e per almeno 15 minuti;

-una persona che si è trovata in un ambiente chiuso, senza i dispositivi di protezione come le mascherine, in compagnia di qualcuno che è stato poi identificato come positivo al Covid (in una sala congressi, nella sala d’attesa di un ambulatorio ecc);

-un operatore sanitario, un medico o un’altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso di Covid-19, ma anche il personale di laboratorio che manipola i campioni di un caso di Covid (come chi lavora sui tamponi molecolari) senza usare le mascherine e i dispositivi di protezione necessari per proteggersi dal contagio o che ha lavorato con dispositivi di protezioni non idonei (perché danneggiati o già usati);

-una persona che ha fatto un viaggio in treno, aereo o su un qualsiasi altro mezzo di trasporto a due posti di distanza da chi è poi risultato positivo al Covid, ma anche il personale addetto al controllo della sezione dell’aereo, del treno, del mezzo dove il caso di Covid era seduto.

-Alcune persone che non rientrano nella casistica elencata possono essere considerate comunque "contatti a rischio" dopo una valutazione che può essere fatta dagli operatori sanitari.