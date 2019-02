Autonomia, Zaia: se non sono soddisfatto non firmo alcuna intesa

Roma, 11 feb. (askanews) - "Il futuro di questo governo lo decide Matteo Salvini. Per quanto mi riguarda se non sarò soddisfatto non firmerò. I cittadini veneti ne trarranno il giudizio che riterranno opportuno". Lo spiega il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando della trattativa sull'autonomia in un' intervista alla "Stampa"."La bozza è scritta. I presupposti per chiudere ci sono tutti. Ma ci sono alcuni punti sui quali registriamo la resistenza di alcune burocrazie" aggiunge Zaia."Non abbiamo un termine formale - conclude - Ma per me resta quella politica del 15 febbraio. L' autonomia per un territorio è una vera assunzione di responsabilità. È il principio a cui si ispirava Luigi Einaudi. Don Luigi Sturzo diceva di sognare un Paese unito ma federale".