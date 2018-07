Autonomia, Zaia: non ci accontenteremo di soluzioni al ribasso

Roma, 24 lug. (askanews) - "Non vorrei che tutti si accontentassero della soluzione al ribasso. Ma per i veneti le soluzioni al ribasso non vanno bene". Lo spiega il presidnte della Regione Veneto, Luca Zaia, in un'intervista al Corriere della Sera, parlando della trattativa col Governo sul rafforzamento dell'autonomia regionale."Non so, magari è solo una sensazione - ha aggiunto Zaia - Sento fare da alcuni azzeccagarbugli ipotesi che i veneti non possono accettare". Zaia ha sottolineato che "il referendum è stato un'iniziativa del Veneto a cui poi si è aggiunta la Lombardia. Quindi, l'Emilia, che si è agganciata senza referendum, approfittando dell'abbrivio da noi creato. Ora, vedo che mezza Italia chiede autonomia: Liguria, Campania, Puglia, Toscana, Marche... Ecco, io non vorrei che si approfittasse di questo improvviso interesse per prospettare, a tutti e per tutti, ipotesi limitate. E inaccettabili".Il presidente del Veneto ha ricordato che "noi siamo andati alle urne per chiedere l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione, che parla della possibilità di affidare alle Regioni che lo chiedono 23 materie oggi di competenza statale. Noi abbiamo chiesto 23 materie, e su quelle — tutte quelle — vogliamo trattare".