Autonomia, F. Boccia: faremo un collegato alla manovra

Roma, 2 dic. (askanews) - "Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza abbiamo preso l' impegno per un collegato alla manovra. A meno che non si voglia fare un processo alle intenzioni, questo sarà". Lo spiega il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un'intervista alla "Stampa"."Non comprendo la polemica. Da che ho memoria non ho mai visto una bozza di disegno di legge discusso un mese prima con tutte le parti in causa. Ora siamo nella fase di discussione fra Regioni e governo. Se c' è un accordo, quell' accordo determina il perimetro di una legge quadro che poi va in Parlamento" aggiunge Boccia.