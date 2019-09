Autonomia, Boccia: sono contrario a quella unilaterale

Roma, 17 set. (askanews) - "Sono contrario a quella unilaterale, no a quella differenziata". A spiegarlo è stato il ministro gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un interevento su Radio 24."Questa sarà la legislatura dell'autonomia differenziata e si farà rispettando la sovranità del Parlamento - ha aggiunto Boccia - Bisogna partire dai livelli essenziali della prestazioni, dai servizi che vanno garantiti a tutti, da una lotta senza quartiere alle disuguaglianze che non sono solo tra nord e sud. Sussidiarietà vuol dire costruire un nuovo modello sociale".