Auto tamponata e travolta da un'altra vettura al casello dell'A4, morte due donne

Un grave incidente stradale si e' verificato nella notte del 18 febbraio scorso, a Milano, sull'autostrada A4, dove due donne sono morte dopo che la loro auto e' stata tamponata da un altro mezzo mentre si trovavano all'altezza del casello. E' accaduto in prossimita' della barriera autostradale di Milano-Ghisolfa, in direzione di Torino, quando la vettura con a bordo una 60enne e una 54enne, e' stata tamponata in modo violentissimo da un mezzo che sopraggiungeva nella stessa direzione. La visione dei filmati di sorveglianza della rete autostradale e' stata determinante per la polizia per ricostruire l'evento e non lasciano dubbi circa la reale dinamica, in quanto si vede il veicolo tamponato viaggiare a velocita' ridotta per immettersi nella pista riservata al ritiro del biglietto di pedaggio e l'altro veicolo, sopraggiungere a velocita' sostenuta e senza rallentare, colpire violentemente, da dietro, l'autovettura dove viaggiavano le due donne proiettandola in avanti per diversi metri. (npk)