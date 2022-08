Un'auto finisce sui tavolini del bar: sette feriti in Brianza. Nessuno è in pericolo di vita

Momenti di paura poco dopo le 12 a Giussano, in Brianza, dove - a seguito di un incidente stradale - alcune persone sedute all'esterno del bar "River Cafè" di via delle Rimembranze sono state investite da un'auto.

Ci sono dei feriti

Sette i feriti: il più grave è un 55enne trasportato in elisoccorso all'ospedale Niguarda per una frattura alla gamba.

Il luogo dove alcune persone sedute all'esterno di un bar sono state investite da un'auto (Ansa)

Due persone, un 47enne e un 27enne, sono stati portati a Desio con traumi lievi, altre due persone - un uomo di 35 e una ragazza di 22 - sono state valutate in codice giallo, mentre una 51enne e una signora di 80 anni sono state portate a Monza.

Sul posto in tutto sono intervenute quattro ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso di Como, oltre che i vigili del fuoco. Per collaborare al soccorso sanitario sono state inviate l'autopompa di Desio e i moduli di supporto dei distaccamenti di Seregno e di Lissone. Sono ancora in fase di valutazione - dicono i pompieri - le dinamiche del sinistro.

Il luogo dove alcune persone sedute all'esterno di un bar sono state investite da un'auto (Ansa)

Stop non rispettato

Uno stop non rispettato da parte di una donna di 80 anni di Carugo (Como) ha innescato l'incidente che oggi ha provocato il ferimento di alcune persone, sedute ai tavolini di un bar di Giussano (Monza). A quanto emerso l'anziana, dopo aver ignorato la segnaletica, é finita addosso alla Jeep Compass guidata da una 52enne, che é finita a sua volta contro un albero, per poi piombare sui tavolini del bar.

Ferito anche il titolare del bar

Oltre a quattro clienti del locale, in quel momento seduti per un aperitivo, é rimasto lievemente ferito il titolare del bar, un 28 enne di Giussano. Ad avere la peggio é stato un uomo di 55 anni, trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano, con traumi alle gambe e al bacino, attualmente stabile e fuori pericolo di vita. Anche un altro cliente del bar, di 46 anni, è in condizioni stabili in ospedale a Desio (Monza) con traumi giudicati non gravi. Negli ospedali di Carate Brianza e Verano Brianza sono in osservazione con ferite lievi una 23enne e un uomo. Sulla dinamica dell'incidente è al lavoro la Polizia locale.