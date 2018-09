Auto si ribalta, morti tre ragazzi

Milano, 8 set. (AdnKronos) - Tragedia a Guanzate, in provincia di Como, dove tre giovani sono morti la scorsa notte in un incidente stradale. Verso le tre del mattino l'auto nella quale si trovavano si è ribaltata in una via del centro del paese, per poi finire contro un muretto. I Vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i corpi di un 19enne e di due ventenni, mentre un altro giovane è stato portato in ospedale in codice giallo. Al momento sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.