Auto contromano in sottopasso a Mestre, 4 feriti

(ANSA) - VENEZIA, 02 OTT - Un'auto ha imboccato ad alta velocità un sottopasso a Mestre invadendo la corsia opposta e provocando un frontale. Feriti, in codice giallo, i due conducenti, mentre in una terza vettura sono rimasti coinvolti e portati in ospedale per controlli, senza danni, una madre con il figlio. Sul posto Vigili del fuoco e Sanitari del Suem 118 e i carabinieri per le indagini. Secondo una prima ricostruzione a provocare lo schianto e' stato un uomo - senza documenti - probabilmente in fuga a bordo di una Giulietta Alfa Romeo dopo essersi allontanato da una zona di centri commerciali. Sarebbe, ora, piantonato in ospedale. E' il secondo incidente grave in 24 ore provocato da un'auto in fuga in Veneto. (ANSA).