Auto contro casa sulla Ss-12 in Alto Adige, un morto

(ANSA) - BOLZANO, 19 GIU - Grave incidente poco dopo la mezzanotte sulla strada statale del Brennero nei pressi di Mules, in Alto Adige, dove una macchina si è schiantata contro un edificio. I vigili del fuoco hanno operato con le pinze idrauliche per estrarre il conducente, un cittadino tedesco di 37 anni, dalle lamiere dell'abitacolo. Nonostante la velocità dei soccorsi, l'uomo è deceduto sul posto. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per la messa in sicurezza dell'edificio, gravemente danneggiato. (ANSA).