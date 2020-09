Attacco a Parigi: accoltellati 4 passanti. In Francia torna l’incubo terrorismo

Torna l’incubo attentati a Parigi. Attacco nei pressi della ex redazione di Charlie Hebdo. Ci sono 4 feriti, due sono in gravi condizioni. Fermato un sospettato vicino alla Bastiglia. 'L'attentatore ha agito da solo', fa sapere la polizia. Due dei feriti nell'attentato sono dipendenti dell'agenzia Première ligne. Gli abitanti della zona sono invitati a non uscire di casa. Blindati nelle scuole migliaia di ragazzi. Il presidente francese Macron sta seguendo gli sviluppi. Attivata l'unità di crisi.

Fermato un sospetto

Il sospetto è stato "fermato nella zona vicina a Place de la Bastille con numerose macchie di sangue addosso". L'attacco di questa mattina è stato perpetrato in Rue Nicolas-Appert, proprio dinanzi alla vecchia sede di Charlie Hebdo, teatro dell'atroce attentato del 7 gennaio 2015. Quel giorno, 12 persone vennero trucidate sotto i colpi dei fratelli Kouachi.

L'intera zona attorno alla rue Nicolas Appert, dove sorgeva l'ex redazione di Charlie Hebdo, è isolata. Gli abitanti sono invitati a non uscire di casa, blindate scuole e uffici pubblici.

I feriti erano in pausa sigaretta

Due dei feriti nell'attentato sono dipendenti dell'agenzia Première ligne, che è rimasta nell'edificio in cui sorgeva anche la redazione di Charlie Hebdo, attaccata 5 anni fa. Secondo quanto si apprende, i due - addetti alla produzione - erano usciti in pausa per fumare una sigaretta quando sono stati attaccati, probabilmente con un machete. I giornalisti di Première ligne furono i primi a diffondere, dopo l'attentato a Charlie Hebdo, le immagini dei due killer, i fratelli Kouachi, in fuga dopo la strage.