Insulti sui social alla Curia che vuole accogliere i migranti della Diciotti

La Curia tarantina ha subito aspre critiche e insulti tramite i social network dopo la disponibilità manifestata dall'arcivescovo Filippo Santoro ad accogliere nelle strutture della Diocesi parte dei migranti ospitati a Rocca di Papa. Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci attraverso una nota fa sapere di aver "sentito il Vescovo di Taranto per rinnovargli tutta la mia vicinanza e l'affetto a seguito dei vili attacchi subìti soprattutto a mezzo social. Pensavo di sentire un uomo ferito, ho sentito invece il Pastore solido e sereno; il classico stato d'animo di chi sa di star facendo bene".

Non ha "paura, don Filippo, e - aggiunge il primo cittadino - nessuna di quelle voci meschine e violente lo allontanerà dal suo cammino di accoglienza e vicinanza prima di tutto agli ultimi, ai bambini, alle donne e agli uomini in difficoltà o vittime di quel germe patetico e vigliacco che è il razzismo. Volevo fargli sentire la vicinanza del Sindaco, volevo rassicurarlo, ha rassicurato lui me". La Taranto "perbene e il suo sindaco - puntualizza - Melucci - non solo non si muovono di un solo millimetro dal fianco del suo Vescovo, ma insieme intraprenderanno una battaglia culturale e di civiltà per isolare le voci che fomentano l'odio nelle piazze vere e virtuali che per fortuna, poi, sono sempre le stesse".

Compatti "ignoreremo - conclude il sindaco - e isoleremo quei portatori di odio insieme ai cittadini puliti che nulla hanno a che spartire con le aggressioni fisiche e verbali, con l'odio verso chi la pensa diversamente dal punto di vista religioso, politico o verso chi ha un colore della pelle diverso dal nostro".