"Abbiamo fatto in 10 giorni ciò che in maniera ordinaria si fa in qualche anno", aveva annunciato il presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, durante l'inaugurazione del nuovo ospedale e centro di terapia intensiva alla Fiera di Milano, realizzato in piena emergenza coronavirus. Erano stati più di 1.200 i donatori che avevano contribuito alla realizzazione. In quell’occasione erano stati raccolti 21 milioni di euro. Davvero un record. Le cose però non sono andate troppo bene, né lì né in quello gemello messo su in fretta e furia nella Fiera di Civitanova Marche.

Le astronavi non decollano

L'ospedale in Fiera a Milano è "un'astronave. Se gli astronauti chiamati a pilotarla non so capaci credo che la colpa sia di chi li ha scelti", aveva detto in una intervista al Foglio Guido Bertolaso, il consulente scelto da Regione Lombardia per la realizzazione dell'ospedale in Fiera a Milano per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. "Mi è stato chiesto di aiutare a costruirlo con rapidità, cosa che ho fatto, mentre farlo funzionare come dovrebbe funzionare è una prerogativa che spetta a qualcun altro. Io ho costruito un'astronave", ha tagliato corto Bertolaso. Secondo l'ex capo della Protezione Civile in Lombardia "è andato storto qualcosa che ha a che fare con l'imprevedibile, ovvero essere stata una regione molto popolosa con un gran numero di focolai che sono stati scoperti quando ormai la frittata era stata fatta".

Bertolaso si difende

Per Bertolaso "è andato storto quello che è andato storto in molte altre regioni: contenere con tempismo il contagio negli ospedali e dotarsi di tutta una serie di misure e di strumenti, dalle mascherine ai ventilatori polmonari, che le regioni avrebbero potuto acquistare senza dover aspettare il permesso dello Stato centrale". In Marche era stata inaugurata – costo 12 milioni di euro - una la struttura con 84 posti letto, entrata in funzione solo il 23 maggio scorso. Ora sta per abbassare le saracinesche, senza essere mai stata davvero essenziale per la cura dei malati di Covid: ha ospitato non più di venti pazienti. Ora, l’ultimo paziente sarà trasferito in altra sede, poi chi si è visto si è visto. Nel frattempo Bertolaso ha trovato altro da fare: si sta occupando, da commissario straordinario, dell’emergenza in Sicilia. Una volta chiuse le porte dell’ospedale, tutti a casa a meditare? Neppure per idea, le polemiche stanno già avvelenando il clima di un ambiente in genere molto calmo. Resta anche uno strascico giudiziario: un gruppo di cittadini e di associazioni ha infatti presentato il 27 maggio scorso un esposto per presunti reati di falso in atto pubblico e irregolarità rispetto alle norme sugli appalti pubblici, sui quali sta indagando la Procura di Macerata. I pm vogliono capire perché i milioni delle donazioni di cittadini e aziende siano transitati sul conto corrente del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom).

Richiesta di trasparenza

Civitanova piange sul latte versato, Milano anche. In Lombardia la matassa dovrà essere districata dal presidente della regione, Attilio Fontana. Il dilemma: è meglio lasciare aperta la struttura investendo un’altra montagna di soldi per trasformarlo in un vero ospedale, oppure smantellare tutto? Fontana tentenna. L’agitazione nei corridoi di Piazza Lombardia è tanta. Da più parti, infatti, si accrescono le richieste di massima trasparenza sul futuro del complesso che sinora ha ospitato non più di trenta malati Covid. Una richiesta di trasparenza giunge anche dalla Cariplo (che ha agito con la Fondazione). “Considerata la manifestazione di generosità dei donatori, la nostra Fondazione di Comunità segue l’evolversi delle scelte sull’infrastruttura sanitaria, già con lettera datata 18 maggio 2020, ha chiesto aggiornamenti sull’utilizzo attuale e in prospettiva delle strutture realizzate, sia alla Fondazione Fiera sia alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico; anche tenendo conto delle norme del Decreto Legge “Rilancio” (Art.2 – Titolo 1 Salute e Sicurezza) che contiene disposizioni relative al riordino della rete ospedaliera in emergenza Covid-19 nelle singole Regioni”, ha fatto sapere Fondazione di Comunità. Nessuno si è ancora degnato di rispondere alla banca.

Il caso Lombardia

Per rendere funzionale l’ospedale, la Regione Lombardia dovrebbe spendere altri soldi. Per costruire il soccorso, passando per vere sale operatorie (che dovrebbero sostituire i due ambulatori presenti attualmente); dotando le stanze di bagni (che ora non sono presenti); per finire con la creazione di tutti i reparti presenti in un ospedale. Insomma: un investimento ingente che andrebbe ben oltre i 22,8 milioni raccolti grazie a oltre 5 mila donatori privati. Quanto siano costate le “Astronavi” nessuno lo sa di preciso. Tuttavia, l’ospedale di Civitanova Marche, ha richiesto 6 milioni di opere civili e altrettanti macchinari, per 84 posti letto. A Milano i posti letto sono 220, quindi, fatte le debite proporzioni, potremmo essere sui 20 milioni. Il che significa che la Fiera potrebbe essere già costata quasi 40 milioni di euro. Conviene spendere ancora soldi per salvare il salvabile e per dare una prospettiva ai due nosocomi? Per Bertolaso sì, tant’è che ha diffidato il Pirellone dal chiudere in Covid Center. Secondo molti, vertici del Policlinico di Milano compresi, invece no. Quindi i giochi sono ancora molto aperti, visto anche l’irrequietezza di molti donatori ai quali non è andata già la gestione dell’intera operazione.

Le conclusioni

Certamente tra i fan dell’ospedale in Fiera non è possibile annoverare il professor Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Il medico di Berlusconi lo ha scritto nero su bianco nell’articolo “Learning from mistakes during the pandemic: The Lombardy lesson”, firmato col collega Luciano Gattinoni, del Dipartimento di Anestesia dell’università di Göttingen, sul Journal Intensive Care Medicine (ICM). “Per far fronte a un afflusso enorme di pazienti, l’adattare alcune aree degli edifici ospedalieri o il posizionamento di ospedali da campo vicini e collegati agli ospedali centrali, sono soluzioni che hanno dimostrato di funzionare, mentre le strutture o gli ospedali di terapia intensiva autonomi si sono rivelati costosi e inutili”, scrive chiaramente Zangrillo. Una sonora bocciatura della Fiera. Per Fontana una bella rottura, per Bertolaso anche.