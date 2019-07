Sanità lombarda, assolto il vice ministro Garavaglia per l'accusa di turbativa d'asta. Condannato invece Mantovani

Massimo Garavaglia è stato assolto per non aver commesso il fatto. Il viceministro dell'Economia era accusato di turbativa d'asta nel processo milanese in cui era imputato per una gara da 11 milioni di euro per il servizio di trasporto delle persone dializzate del 2014. All'epoca Garavaglia era assessore all'Economia della Regione Lombardia. Per lui il Pm aveva chiesto una condanna a 2 anni. Condannato invece l'ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani. Per lui la pena stabilita dal giudice è di 5 anni e 6 mesi. Mantovani era stato arrestato nell'ottobre del 2005 con l'accusa di corruzione, concussione e turbativa d'asta.

Le accuse

I giudici della IV sezione del Tribunale di Milano hanno deciso la confisca di 333mila euro. Esulta Matteo Salvini che aveva sempre difeso il suo viceministro parlando di "un processo basato su aria fritta".

Secondo l'accusa, l'ex assessore lombardo leghista, attuale viceministro, assieme all’ex assessore regionale alla Sanità ed ex vicepresidente della Regione Mantovani, avrebbe dato "specifiche disposizioni" e "l’input iniziale" per "vanificare gli esiti del bando" della gara indetta nel 2014 "in forma aggregata" da tre Asl, per il servizio di trasporto di persone dializzate.