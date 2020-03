Associazione carabinieri in prima linea

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Consegna di pasti caldi, farmaci e spesa, trasporto di dispositivi di protezione ad Asl e ospedali, messa a disposizione di ambulanze e dei relativi equipaggi, assistenza nei confronti delle fasce deboli. Queste alcune delle attività che quotidianamente e ormai da giorni i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri stanno svolgendo in tutte le Regioni italiane per l'emergenza coronavirus. Sono tutti volontari tra i quali moltissimi Carabinieri non più in servizio che, dopo aver servito per una vita il Paese in uniforme, hanno vestito la divisa dell'Associazione e continuato a prestar fede al loro giuramento a favore della collettività. Si tratta di più di cento uomini e donne che da nord a sud si affiancano agli altri volontari ed alle Forze di polizia nel fornire servizi alla cittadinanza. In Lombardia, in particolare, sono state messe a disposizione 4 ambulanze per l'ospedale di Brescia, mentre altri nuclei sono stati attivati nei comuni di Milano, Monza, Varese, Brescia e Bergamo.