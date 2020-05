Con la Fase 2 dell'emergenza coronavirus che vede le città ritornare ad una pseudo-normalità nasce in Italia una nuova figura professionale a tempo: l'assistente civico. Il suo ruolo è già oggi piuttosto chiaro: vigilare, per conto delle amministrazioni comunali, che le disposizioni di sicurezza previste dai vari decreti vengano rispettate, così come le norme di distanziamento sociale che ormai dovremmo conoscere a mena dito.

Un esercito di 60 mila volontari

In totale, Governo e Associazione dei Comuni puntano a reclutare un “mini-esercito” di 60 mila volontari che però non potranno operare oltre il termine dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri. In settimana sarà lanciato il bando per il reclutamento. Gli assistenti civici saranno coordinati dalla Protezione Civile che indicherà alle Regioni le disponibilità su tutto il territorio nazionale e verranno impiegati dai sindaci per le attività sociali. I nuovi assunti presteranno il loro 'supporto' a titolo gratuito sino ad un massimo di tre giorni a settimana, e per non più di 16 ore settimanali, sulla base delle indicazioni fornite da ciascun Comune nel quale operano. Saranno "coperti" dall'Inail in caso di infortuni e avranno una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi in caso di eventi che lo richiedano.

Chi sono

L'accordo per il bando è stato raggiunto tra il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il presidente dell'Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari. Secondo le indicazioni previste, gli assistenti civici potranno essere reclutati, volontariamente, tra gli inoccupati, chi non ha vincoli lavorativi, anche percettori di reddito di cittadinanza o chi usufruisce di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione. "Non sono agenti di polizia municipale ma sono assai utili in questa fase: "perché a Roma si scrivono i decreti, si firmano le ordinanze ma poi tocca sempre a noi sindaci occuparsi della propria comunità", spiega il sindaco di Bari e presidente dell'Ance, Antonio Decaro, in una intervista a Repubblica che sui volontari commenta: "Sono importantissimi, ma è solo un primo passo, condiviso con il ministro Boccia. Speriamo di avere molte adesioni".

Cosa faranno

Il ministro Boccia ha spiegato che gli assistenti civici saranno ben riconoscibili dai cittadini perché indosseranno una casacca o un fratino blu con dietro la scritta "assistente civico" e davanti il logo della Protezione civile nazionale, dell'Anci e del Comune in cui prestano il servizio. Il loro compito principale sarà quello di verificare il rispetto della distanza tra le persone (almeno un metro) per evitare assembramenti. Il loro impiego, però, non si esaurirà qui. Offriranno anche assistenza alle persone più fragili, dagli anziani ai bambini. "Non sono ronde - precisa Decaro quindi - ma distributori di buona educazione. Serviranno nei parchi o nei mercati per contare gli ingressi, e sapere quante persone ci sono all'interno. Li useremo per distribuire generi alimentari e farmaci: abbiamo avuto un grande aiuto dai volontari nel lockdown ma ora sono rientrati a lavorare". Serviranno anche per la movida: "È possibile immaginare un accordo con i gestori dei locali per far distribuire ai volontari mascherine agli esterni". Come si legge nella nota di Boccia e Decaro, dunque gli Assistenti Civici potranno essere impiegati dai sindaci italiani “per attività sociali, per collaborare al rispetto del distanziamento sociale e per dare un sostegno alla parte più debole della popolazione”. Il loro compito principale, dunque, sarà verificare che, in questa fase di ripartenza e di riapertura delle attività della ristorazione, le persone rispettino le norme di sicurezza ed evitare così che il numero dei contagi torni a salire. Non avranno alcun potere: non potranno fare multe, ma dovranno solo limitarsi a ricordare le norme in atto qualora ravvisino delle violazioni