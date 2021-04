Assessore Lazio, indagine epidemiologica su comunità sikh

(ANSA) - ROMA, 26 APR - "E' in corso a Latina una vasta indagine epidemiologica nei confronti della comunità Sikh. I test sono stati inviati all'Istituto Spallanzani per i sequenziamenti per verificare ipotesi di varianti". Lo comunica l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "C'è la massima collaborazione grazie alla straordinaria opera di mediazione del Prefetto di Latina in costante collaborazione e cooperazione con la Asl e le autorità religiose", spiega l'assessore. "Siamo in attesa dei risultati e sono in costante contatto con la Asl e il Prefetto per valutare l'evolversi della situazione", conclude D'Amato (ANSA).