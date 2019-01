Assessore butta la coperta di un senzatetto, un altro posta una rima anti-migranti. 'Non è razzismo'

E' nei giorni più freddi dell'anno, a feste natalizie quasi concluse, che due amministratori del Friuli Venezia Giulia balzano agli onori delle cronache per altrettanti, poco edificanti, episodi di intolleranza. Il primo ha per protagonista il vicesindaco leghista di Trieste, Paolo Polidori, che sul suo profilo Facebook si vanta di aver buttato nel cassonetto le coperte usate da un senzatetto per coprirsi, in nome della "tolleranza zero contro il degrado". Nei giorni scorsi le temperature notturne sono scese vicino allo zero, per dire, eppure un'immagine autocelebrativa accompagnata da toni di assoluto compiacimento per l'azione appena compiuta campeggiavano nel post poi rimosso dallo stesso vicesindaco.

Nel cassonetto la coperta del senzatetto

"Ho visto un ammasso di stracci buttati a terra - racconta Polidori nel post - coperte, giacche, un piumino e altro. Non c'era nessuno, quindi presumo fossero abbandonati", dice beffardo. Poi aggiunge: "Li ho raccolti e li ho buttati, devo dire con soddisfazione, nel cassonetto". La chiosa del post è una sfida a quelli che lui definisce i "benpensanti". E "chissenefrega" se quel piumino e quella coperta servivano a proteggere dal freddo qualcuno senza un tetto sulla testa. Lo sprezzo della miseria. Del resto Polidori si era già espresso in passato in azioni da "normale cittadino che ha a cuore il decoro della sua città", come lui stesso si è definito, andando a sgomberare un gruppo di richiedenti asilo senza un alloggio.

Ad ogni azione puntualmente documentata sui social i commenti si dividono. Ma stavolta le parole plaudenti non devono averlo confortato, tutt'altro. In ogni caso il vicesindaco, con delega alla sicurezza, non ha perso il senso delle sue azioni e rispondendo a una critica ha spiegato che "coloro i quali dormono per strada sono senzatetto volontari" e che la "persona in questione ha rifiutato di farsi accogliere, per cui il presupposto che questo non abbia un riparo, che starà al freddo, e via dicendo, è assolutamente infondato".

L'altro episodio e le polemiche

Mentre ancora si infuocava la bacheca di Polidori, poco lontano da Trieste, a Monfalcone - il paese balzato agli onori della cronaca lo scorso agosto per aver escluso dall'asilo 76 bambini bengalesi -, un altro amministratore comunale, anche questo con delega alla sicurezza, Massimo Asquini, pubblicava nel solito Facebook una filostrocca dal pungente sapore razzista, tanto che a censurarla è stata la stessa piattaforma social. "Il migrante vien di notte con le scarpe tutte rotte - cominciava la cantilena ripercorrendo un noto adagio sulla befana - vien dall'Africa in barcone per rubarvi la pensione; nell'hotel la vita è bella nel frattempo ti accoltella; poi verrà forse arrestato e l'indomani rilasciato".

Le prime reazioni sono arrivate dal consiglio comunale dove l'opposizione ha subito chiesto le dimissioni dell'assessore e la convocazione di un consiglio comunale urgente alla presenza del Questore e del prefetto. Lui, ex sovrintendente della polizia, quasi stupito del clamore, si difende sostendo che in quella filastrocca non c'è "nulla di offensivo" e che "non è roba mia ma l'ho copiata dal web". Per Asquini "non è un'offesa per nessuno e anzi è uno scherzo in tema con la leggerezza del giorno della Befana". A fargli da scudo prova anche la sindaca del paese, la leghista Anna Maria Cisint, che definisce il fatto "una goliardata".

Per la prima cittadina, Asquini "non pensava di offendere nessuno. Son certa che non lo rifarà", ha assicurato. Per poi minimizzare: "Non la farei più grande di quello che è. Si tratta di una sciocchezza nata in un contesto di eccessi di ogni tipo da parte di tutti". Del resto, continua la leghista, "sta facendo molto bene per l’incarico che gli ho affidato rispetto al degrado e alla sicurezza in città. Siamo riusciti a risolvere problemi trascurati per vent’anni - continua -. Per me conta questo non certo quello che ha scritto su Facebook. Asquini ha solo sottovalutato le conseguenze del post".