Assenteismo, dipendente comunale arrestato in Puglia

Roma, 31 ott. (askanews) - I carabinieri della Stazione di Latiano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 40enne, impiegato presso il Comune di Latiano, per il reato di truffa aggravata continuata ai danni dell'Ente pubblico presso il quale è alle dipendenze. Dalle verifiche, spiegano i militari dell'Arma, sono emerse "le assenze continue dal luogo di lavoro nell'arco della giornata lavorativa in piena autonomia senza nessuna autorizzazione rilasciata dal responsabile di settore. Solitamente dopo aver inserito il badge per segnalare l'entrata e l'avvio nelle attività lavorative, dopo qualche minuto l'arrestato riusciva senza segnalarlo quindi non indicando il motivo dell'assenza, faceva eccezione a questo meccanismo il venerdì giorno in cui era incaricato della riscossione dei tributi per l'occupazione del suolo pubblico nell'area mercatale, in questo caso provvedeva dopo aver inserito il badge a digitare lo specifico codice di "uscita per servizio"". L'uomo di trova ora ai domiciliari.