Poliziotti trovati a fare assembramento nel bar multati dai “colleghi” carabinieri

Una notizia che sembra completamente inventata è invece vera e arriva da Corigliano-Rossano. Nel comune di 70 mila abitanti in provincia di Cosenza i carabinieri hanno multato un gruppo di poliziotti trovati a fare assembramento in un bar.

I fatti

Ecco come sono andate le cose. Due carabinieri in servizio decidono di entrare in un locale pubblico per chiedere un caffè e consumarlo, come impongono le regole anti-Covid e la colorazione arancione della regione, fuori dal locale. Ma appena si avvicinano al bar per fare l’ordinazione non possono non notare una “riunione in divisa” all’interno dell’esercizio commerciale.

La multa

Dopo aver consumato la bevanda all’esterno i due militari decidono di rientrare stavolta per lavoro e fanno scattare la multa per i colleghi poliziotti regolarmente in abito d’ordinanza e tutti senza mascherina. Multato anche un dirigente della sanità che stava prendendo il caffè insieme a loro. Sicuramente, al proprietario del bar è andata peggio: oltre la sanzione è stata disposta l'immediata chiusura del locale.