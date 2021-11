Assegno unico per i figli, a quanto ammonta e a chi spetta

Milano, 18 nov. (askanews) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo attuativo dell'assegno unico per i figli. Il provvedimento ora dovrà passare al vaglio delle commissioni delle Camere per il parere e poi di nuovo in Cdm per il via libera definitivo. Ma come funziona?L'assegno unico entrerà a regime dal 2022 e ingloberà tutti i benefici ora esistenti. Verrà erogato dal settimo mese di gravidanza fino al 21esimo anno di età dei figli.Le cifre che riceveranno le famiglie variano a seconda dell'Isee.A chi ha un Isee fino a 15mila euro spettano 175 euro al mese per ogni figlio under 18. 85 euro per i figli dai 18 ai 21.Per gli Isee superiori si va man mano a scalare fino a un minimo di 50 euro per i figli minorenni agli Isee superiori ai 40mila euro. 25 per i figli fino ai 21 anni.Sono previste maggiorazioni in caso di figli disabili e in base al numero.