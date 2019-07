Assegnate le Spighe Verdi: salgono a 42 i comuni italiani virtuosi, 12 le new entry

In Italia ci sono molti comuni rurali virtuosi ed ecosostenibili. Sono ben 42 infatti quelli premiati quest'anno con le Spighe Verdi 2019 una sorta di 'Bandiere Blu' dell'agricoltura che premiano e certificano la qualità ambientale e le buone pratiche di sostenibilità dei comuni rurali seguendo un iter procedurale, certificato Iso 9001-2015.

Dodici in più

Giunta alla quarta edizione, la manifestazione di quest'anno ha visto ben 12 comuni premiati in più rispetto all'edizione 2018, che ne ha premiati 31, in 13 regioni, una in più rispetto alla precedente edizione, il Trentino Alto Adige con il comune di Cavareno. E ben 12 new entry (contro le 5 lo scorso anno).

Le tre migliori

Le tre Regioni con il maggior numero di riconoscimenti sono Marche, Toscana e Piemonte, tutte con 6 località. Mentre la regione che è cresciuta di più è stata il Piemonte con ben 5 comuni in più rispetto allo scorso anno.

Le Spighe Verdi 2019 sono state annunciate a Roma da FEE Italia - Foundation for Environmental Education e Confagricoltura. Presenti i Sindaci dei Comuni che hanno ottenuto questo riconoscimento. Molti gli indicatori presi in considerazione. Si va dall'educazione allo sviluppo sostenibile; dal corretto uso del suolo; alla sostenibilità e innovazione in agricoltura; dalla qualità dell'offerta turistica; e ancora alla raccolta differenziata e alla cura dell'arredo urbano.