Arriva Portal, il dispositivo di Facebook per le videochiamate

Milano (askanews) - Fa videochiamate, permette di vedere video e foto, e si aziona tramite l'assistente vocale di Amazon, Alexa. Il nuovo dispositivo lanciato da Facebook si chiama Portal e segna una rivoluzione per il social network che per la prima volta produce un hardware e fa il suo ingresso nel settore delle case intelligenti, finora dominato da Google e Amazon.Portal è disponibile in due modelli, uno da 10 e l'altro da 15 pollici, e ha una tecnologia che punta a migliorare l'esperienza della videochiamata con la camera che segue i movimenti e il microfono che si focalizza sull'audio di chi parla.Ma mettere una videocamera in ogni casa è un azzardo non da poco per la società appena uscita dallo scandalo Cambridge Analytica, per cui Facebook è stato accusato di non aver tutelato a sufficienza i dati degli utenti. E infatti nella presentazione di Portal la privacy diventa un tema centrale: la telecamera del dispositivo può essere bloccata, l'accesso è con password e il social assicura che nessun dato, chiamata, video o conversazione verrà registrato e conservato.