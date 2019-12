Arriva a Lecce progetto 'Noi insieme Natale 2019'

Lecce, 23 dic. - (Adnkronos) - Cento ospiti, persone e famiglie in situazioni difficili, hanno trascorso una giornata diversa pranzando e poi assistendo a un concerto di Natale grazie al progetto di Intesa Sanpaolo 'Noi insieme: Natale 2019'. L'iniziativa dopo la tappa inaugurale di Torino, seguita da quelle di Genova, Firenze, Napoli, Roma, Milano, Bologna e Padova è stata replicata a Lecce. Gli invitati sono stati accolti da Francesco Guido, Direttore Regionale Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo e da alcuni dipendenti della Banca all'Istituto Marcelline. Il progetto è realizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Caritas Italiana, le Caritas Diocesane e le associazioni assistenziali collegate e vede il coinvolgimento degli studenti dell’Iiss alberghiero di Nardò (Le). L'iniziativa vede quindi la collaborazione di tanti soggetti con finalità e caratteristiche diverse lavorare uniti su iniziativa di Intesa Sanpaolo per un obiettivo comune di condivisione che continuerà anche nei prossimi mesi. Obiettivo del progetto di condivisione e cultura di Intesa Sanpaolo è quello di aprire nel mese di dicembre numerose sedi della Banca per offrire a 2.000 persone e famiglie in situazione di fragilità pranzi solidali e momenti di intrattenimento con musica e arte. Le sedi degli appuntamenti sono alcune delle mense utilizzate dai dipendenti.