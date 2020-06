L’anticiclone avanza verso il nostro Paese e finalmente arriva l'estate

Arriva un maestoso anticiclone, finalmente l'estate è pronta a sbocciare. Sia dall’oceano Atlantico sia dal cuore del Sahara un’area anticiclonica (mix tra alta pressione delle Azzorre e anticiclone africano) sta conquistando il nostro Paese invadendo dapprima il Centro-Nord e per ultimo il Sud dove attualmente il tempo è ancora molto ventoso e a tratti instabile. (Guarda il Meteo)

Le temperature

Temperature in deciso aumento al Centro-Nord con punte massime fino a 31-32°C. Da martedì anche il Sud comincerà ad essere interessato dall’alta pressione e il tempo tornerà ad essere più soleggiato e il vento ad attenuarsi gradualmente. Farà ancora più caldo al Centro-Nord con i primi 33°C possibili a Roma e Firenze. Poche novità anche per il resto della settimana, a parte una maggior instabilità pomeridiana sulle Alpi con temporali a carattere sparso su quelle del Triveneto. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che l’anticiclone sembrerebbe avere abbastanza forza per proteggere l’Italia fino alla fine del mese di giugno. Anche l’ultimo weekend del mese, a parte qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, il sole sarà prevalente e le temperature cresceranno ulteriormente con valori massimi che potrebbero toccare anche punte di 34-35°C al Centro-Nord.

Lunedi

Come detto dalla giornata di Lunedì 22 giugno un vasto campo di alta pressione si distenderà dall'oceano Atlantico (anticiclone delle Azzorre) fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo e dell'Europa centrale. Spazio al sole anche in Italia specie al Centro-Nord e Isole maggiori, con temperature in deciso aumento (punte massime fin verso i 28/30°C). Discorso diverso invece sul medio e basso Adriatico e al Sud, dove avremo molte nubi e qualche rovescio di pioggia sulla Calabria. Il tutto sarà accompagnato anche da forti raffiche dai quadranti settentrionali.

Martedì

Martedì 23 il sole splenderà su tutta l'Italia, salvo per qualche passaggio nuvoloso innocuo sui settori ionici calabresi e siciliani. Copione simile anche per mercoledì 24, con tempo stabile e soleggiato su quasi tutto il Paese. Da segnalare il deciso aumento delle temperature complice anche una maggior ingerenza dell'anticiclone africano che piloterà la prima massa d'aria calda di questa estate verso l'Italia. Ci aspettiamo infatti temperature fino a 32°C sulle pianure del Nord e tra Toscana e Lazio.

Giovedì

Giovedì 25 dominio assoluto dell'alta pressione con tanto sole da Nord a Sud con valori termici ben oltre le medie attese in queste periodo. Nel corso del pomeriggio però non escludiamo la possibilità di qualche piovasco sull'arco alpino occidentale.

Venerdì

Discorso leggermente diverso invece per venerdì 26 quando l'ingresso di correnti più instabili e fresche in quota favorirà verosimilmente la formazione di rovesci anche a carattere temporalesco, in particolare sull'arco alpino. Sul resto dell'Italia avremo ancora tanto sole con punte massime oltre i 30°C durante le ore pomeridiane.

Le previsioni per il weekend

Dando uno sguardo infine all'ultimo weekend del mese di giugno le incertezze aumentano, vista anche la distanza temporale abbastanza elevata. Ciò premesso, crescono le possibilità di una nuova fase instabile sul nostro Paese. Non è da escludere dunque la possibilità di forti temporali tra sabato 27 e domenica 28 sempre sulle zone montuose.