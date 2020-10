Temporali, neve e grandine: sarà una settimana ciclonica e fredda

L'autunno inizia a fare sul serio: una massa d'aria molto fredda per la stagione sta interessando le regioni del Centrosud Italia, determinando condizioni di maltempo. Sono attesi temporali talora di forte intensità soprattutto all'estremo Sud:. non sono da escludere fenomeni intensi e abbondanti, con cumulate di pioggia fino a 100 mm (100 litri per metro quadrato) in poco tempo: le regioni più a rischio saranno Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e soprattutto la Puglia dove sono attesi i fenomeni più intensi e persistenti. Non esclusa anche qualche grandinata. (Guarda il meteo)

Temperature in calo

Le temperature caleranno bruscamente, portandosi di diversi gradi sotto le medie attese al Centro-Sud: questo è dovuto all'afflusso di masse d'aria di origine polare. Martedì 13 avremo le ultime piogge al Sud e sulla Sardegna, prima di una temporanea pausa asciutta che garantirà maggiori spazi soleggiati su buona parte dell'Italia, ma sarà un risveglio da brividi al Nord dove non si escludono le prime gelate notturne della stagione nelle zone di aperta campagna. A Milano e Torino i valori minimi scenderanno fino a 4 gradi, 2 gradi a Bolzano, 6 gradi a Bologna e Trento, 7 gradi a Roma e 6 gradi a L'Aquila.

Mercoledì l’autunno entra nel vivo

L'autunno entra nel vivo mercoledì 14. Un nuovo ciclone si dirigerà verso l'Italia con il suo carico di temporali piogge intense e venti forti, prima di libeccio poi di Bora e Tramontana. Anche la giornata di giovedì sarà caratterizzata dalla presenza sull'Italia di questo vortice ciclonico, foriero ancora di instabilità diffusa con rovesci, temporali e neve in montagna. La situazione tenderà a migliorare gradualmente al Nord per venerdì ma il Centro ed il Sud saranno ancora alle prese con una spiccata instabilità foriera di nuove piogge.

Previsioni fine settimana

Sabato il tempo dovrebbe migliorare anche al Centro mentre il Sud risentirebbe ancora di piogge e locali temporali. Resta ancora piuttosto incerta la domenica con evoluzione da confermare ma sembra che potremo avere a che fare con una nuova perturbazione.