Arrestato Marco Carta

Milano, 1 giu. (AdnKronos) - Marco Carta arrestato per furto aggravato. Il cantante 34enne è stato fermato ieri sera intorno alle 20.30 alla Rinascente di Milano insieme a una donna di 53 anni. Il vincitore di Amici e dell'edizione 2009 di Sanremo sarà processato oggi per direttissima, dopo l'arresto con custodia ai domiciliari. Carta ha cercato di rubare sei magliette per un valore di circa 1.200 euro: il furto aggravato è contestato in quanto lui e la 53enne avrebbero staccato l'antitaccheggio, dimenticandosi della targhetta flessibile che ha suonato all'uscita, e richiamato così l'attenzione di un addetto all'accoglienza della Rinascente.