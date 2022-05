Sette persone nella rete dei carabinieri: tra loro anche l’attore di "Gomorra" Vincenzo Sacchettino

La banda avrebbe gestito un traffico di sostanze stupefacenti tra Giugliano, Parete, Lusciano e Trentola Ducenta: sette le persone finite nella rete dei carabinieri. Tra questi – si legge sul Corriere della Sera - anche Vincenzo Sacchettino, 24 anni, volto noto per aver recitato nella fortunata serie Gomorra nella quale interpretava Danielino, il ragazzino che voleva diventare un boss. Nella stessa operazione sarebbero stati fermati anche il padre e il fratello dell’attore: Pasquale e Raffaele.

Incastrati dai telefoni

Gli indagati sarebbero stati incastrati attraverso i telefoni messi sotto controllo dagli inquirenti. Non è la prima volta – ricorda il quotidiano – che “Danielino” finisce nei guai. Già nel 2019 era finito in carcere per droga. A gennaio di quest’anno, poi, era stato fermato a Scampia e trovato in possesso di una pistola.

I sette indagati

Insieme ai tre Sacchettino – si legge ancora sul Corriere - sarebbero stati arrestati anche Salvatore D’Ambrosio, 44 anni di Orta di Atella; Mariglen Lazri, 37 anni, di origine albanese; Ernesto Giordano, 28 anni di Napoli. Per queste tre persone si sarebbero aperte le porte del carcere. Ai domiciliari sarebbero stati destinati invece Nicola Giaccio, 25 anni (di Melito) insieme ai tre componenti della famiglia Sacchettino.

Il ruolo in Gomorra

Nella fiction Gomorra Vincenzo Sacchettino aveva interpretato il ruolo di Danielino, giovane fedelissimo di Ciro Di Marzio che, dopo aver commesso un omicidio, viene a sua volta ucciso dal boss Salvatore Conte. La notorietà non ha purtroppo allontanato Vincenzo dai guai.