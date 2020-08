Arrestata per furto di energia elettrica la chef stellata Patrizia Di Benedetto

E’ arrestata in flagrante per furto di luce la chef stellata Patrizia Di benedetto La titolare del Bye bye blues, uno dei ristoranti più conosciuti di Mondello, a Palermo, è stata condannata ad un anno con sospensione della pena e a pagare una multa di 200 euro. A riportare la notizia è il Giornale di Sicilia che racconta come la donna sia stata colta in flagrante dai carabinieri con un magnete piazzato sul contatore Enel, “trucchetto” usato per ridurre il conteggio dei consumi di energia elettrica, in grado di abbassarli fino al 50 per cento e oltre.

Pena sospesa

Patrizia Di Benedetto è stata posta agli arresti domiciliari venerdì sera al termine della serata di lavoro presso il suo ristorante. La chef ha scelto di essere processata con il patteggiamento e si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il giudice l’ha condannata ad un anno, pena sospesa, ma ora proseguiranno gli accertamenti per stabilire la reale entità del furto di energia perpetrato con il suo ristorante.

Il ristorante

Il ristorante Bye bye blues, stellato dal 2010, è un punto di riferimento a Palermo per il fine dining che si rifà agli antichi sapori della tradizione. Patrizia Di Benedetto (prima donna stellata della Sicilia) propone infatti una cucina squisitamente di territorio, dove i “piatti della memoria”, rivisitati, “diventano diventano protagonisti del cambiamento delle nostre abitudini e del nostro modo di mangiare”.