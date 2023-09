Arrestata per associazione mafiosa l'ex assessora sarda, Gabriella Murgia. Accuse pesantissime

Sono in tutto 31 gli arrestati con accuse pesantissime in Sardegna: associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione. Tra i nomi delle persone raggiunte dall'ordinanza di custodia cautelare ce n'è uno eccellente: è Gabriella Murgia, l'ex assessora all'Agricoltura della Regione, raggiunta dal provvedimento all'alba durante l'operazione dei Ros. Tra gli altri nomi, stando a quanto si apprende, c’è anche quello del nipote di Graziano Mesina, Tonino Crissantu.



Gabriella Murgia, 56 anni di Oristano, per quasi 4 anni è stata componente della giunta di Christian Solinas, poi sostituita in fase di rimpasto. La nomina avvenne in modo sorprendente, visto che Murgia non aveva competenze specifiche nel settore. Già dipendente dell’Agenzia regionale per il lavoro e Presidente della commissione Pari Opportunità, l’ex assessora era stata candidata nella coalizione di centrosinistra nel collegio di Oristano.