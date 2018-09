[L'intervista] Vince la super lobby delle armi da guerra. L'esperto: “Ma se in Italia sono vietate da 40 anni"

Salvini l’aveva promesso durante la campagna elettorale (e ogni promessa è debito). Per le lobby delle armi, secondo i disarmisti, è un risultato importante perché d’ora in poi potrebbe essere più facile per gli italiani possedere un’arma da guerra. L’affermazione, contenuta in un articolo di Repubblica (“più facile possedere un'arma da guerra”), è però contestata dalle associazioni ‘armiste’ perché, ha spiegato a tiscali.it il giornalista di armietiro.it, Ruggero Pettinelli, “in Italia la detenzione di armi da guerra è vietata da 40 anni, cioè dall'emanazione della legge 110/75. Prima era invece consentito il collezionismo di armi da guerra”. Insomma, non tutto è andato liscio come avrebbero voluto gli hobbisti che, fra l'altro, denunciano un altro vizietto molto comune nelle leggi italiane: “Sono scritte in burocratese stretto, pertanto molto difficili da interpretare”, spiega il giornalista. Comunque, con la Gazzetta ufficiale n. 209 dell’8 settembre 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, che recepisce la direttiva 2017/853 in materia di armi: “Un atto obbligato, perché il nostro Paese doveva recepire entro il 2018 una direttiva Ue”, rileva ancora lo specialista di armietiro.

Le modifiche

La bozza che circolava nel giorno della votazione del documento del consiglio dei ministri è stata modificata: ci sono conferme ma anche alcune differenze significative. La più importante è costituita dal fatto che l’obbligo di essere “tiratori sportivi” per poter detenere le armi di categoria A6 (demilitarizzate) e A7 (armi a percussione centrale con caricatore superiore a 10 colpi per arma lunga e 20 per arma corta). La norma riguarderà chi ha acquistato tali armi dopo il 13 giugno 2017, anziché dopo l’entrata in vigore del decreto (prevista per il 14 settembre). Dunque, nonostante il lavoro svolto dai politici e le rassicurazioni, è passata la linea della retroattività (che potrebbe presentare evidenti profili di irregolarità giuridica): “Questo passaggio è incomprensibile e forse antigiuridico”, commenta Pettinelli. Confermato invece il “rialzo” del limite dei colpi per i caricatori con obbligo di denuncia, che passa da 5 colpi per carabina e 15 per pistola a rispettivamente 10 e 20 colpi. Confermato il passaggio da 6 a 12 per le armi sportive detenibili (le comuni restano 3).

Le regole

Confermata la possibilità di testare a fuoco fino a due volte all’anno le armi detenute in collezione, "con l’assurdità del limite dei non oltre 62 colpi”, spiega armietiro.it. Salvini ha fatto quello che ha potuto, ma nella maggioranza, ci sta, qualcuno del Movimento 5 Stelle non la pensava come lui. E forse voleva scombussolare i piani definiti domenica 11 febbraio 2018: Salvini, allora solo segretario della Lega e candidato Premier alle elezioni del 4 marzo, durante la sua visita alla fiera Hit Show a Vicenza aveva sottoscritto con il Comitato Direttiva 477, associazione a tutela dei diritti dei cittadini che detengono e usano legittimamente armi, un documento di impegno pubblico in difesa dei detentori legali di armi, dei tiratori sportivi, dei cacciatori e dei collezionisti di armi. Tale documento, già sottoscritto durante la stessa manifestazione da Sergio Berlato e Maria Cristina Caretta (entrambi candidati per Fratelli d'Italia), “manifesta inequivocabilmente la volontà di tutela dei diritti, delle tradizioni e delle eccellenze italiane in pieno ossequio ai principi di libertà, responsabilità ed equilibrio”.

Gli impegni

L'intestazione del foglio firmato da Salvini in campagna elettorale era chiaro: "Assunzione pubblica di impegno a tutela dei detentori legali di armi, dei tiratori sportivi, dei cacciatori e dei collezionisti di armi". Il ‘patto’ è tornato attuale dopo la pubblicazione nella Gazzetta del disegno di legge. Importante per le lobby era il recepimento delle modifiche volute da Bruxelles alla direttiva europea numero 477 (da cui il nome del Comitato), finalizzate a limitare la circolazione di armi e introdurre norme anche per ridurre la disponibilità dei caricatori. E adesso? Come si può evincere dai commenti, le associazioni speravano in qualche cosa in più. Il meno tiepido è il commento di gunsweek: “Va evidenziato il fatto che l'Italia è la prima nazione ad aver ufficializzato il recepimento della Direttiva, e che il decreto approvato dal nostro Consiglio dei Ministri è il miglior recepimento finora discusso in tutta l'Unione Europea. I Paesi che più hanno sostenuto la modifica restrittiva della direttiva (come ad esempio Germania, Francia e Belgio) già annunciano o hanno annunciato dei disastri epocali. La Repubblica Ceca – che sulla Direttiva Europea aveva presentato ricorso – rappresenta un'eccezione perché ha deciso che non recepirà la direttiva fino alla sentenza della Corte Europea di Giustizia attesa per il 2019”.