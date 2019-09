Milano, 12 set. (askanews) - Due operai sono annegati in una vasca e altri due dispersi in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola di Arena Po, nell'Oltrepò Pavese (Pavia). Lo riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), aggiungendo che "i vigili del fuoco stanno procedendo allo svuotamento della vasca per agevolare le operazioni di recupero".