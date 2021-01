Si avvicina l’ora del Deposito nazionale delle scorie, nessuno lo vuole ma costerà almeno 2,5 miliardi di euro

Tutti vogliono energia a basso costo (quella atomica), nessuno vuole le scorie. Come dire: tutti vogliono mangiare, ma nessuno vuol pagare la TARI. Una storia arcinota. Sta accadendo anche con i NO TAV: tutti vogliono viaggiare velocemente e senza inquinare, ma guai fare gallerie. Comunque, molto presto si conosceranno le aree potenzialmente idonee (“Cnapi”), anche vaste, che presentano caratteristiche favorevoli per la localizzazione dei depositi di stoccaggio delle scorie atomiche. Le superfici sono state valutate attraverso indagini di dettaglio e sulla base degli esiti di analisi di sicurezza condotte tenendo conto delle caratteristiche progettuali delle strutture. Le caratteristiche favorevoli sarebbero state determinate sulla base di Criteri di Esclusione e di Approfondimento, che scartano le aree interessate da elevato rischio vulcanico e sismico, fagliazioni, frane, alluvioni o perché su aree protette o insediamenti civili, industriali e militari.

Deposito Nazionale

Il Deposito Nazionale sarà costituito dalle strutture per la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e da quelle per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti radioattivi ad alta attività, che dovranno essere successivamente trasferiti in un deposito geologico di profondità, idoneo alla loro sistemazione definitiva. La spesa prevista è di 2,5 miliardi. Con il Deposito Nazionale sorgerà un Parco Tecnologico, nel quale saranno avviate attività di ricerca di alto profilo sulle nuove metodologie di gestione dei rifiuti radioattivi e su tecnologie di interesse per il territorio che ospiterà la struttura. Il tutto dovrebbe essere integrato con il territorio, anche dal punto di vista paesaggistico. Infatti, una volta completato il riempimento, sarà ricoperto da una collina artificiale, realizzata con materiali inerti e impermeabili, che costituirà un’ulteriore protezione, prevenendo anche le infiltrazioni d’acqua. Tale copertura armonizzerà anche visivamente con l’ambiente circostante con un manto erboso.

La superficie

Il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico – si legge nel sito depositonazionale.it – “sarà costruito all’interno di un’area di circa 150 ettari, di cui 110 dedicati al Deposito e 40 al Parco. In particolare, i 110 ettari del Deposito comprendono circa 20 ettari per le strutture per la sistemazione definitiva (le celle ricoperte dalla collina multistrato) dei rifiuti a bassa e media attività, circa 10 ettari per le strutture per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti ad alta attività e il restante, circa 80 ettari, per gli impianti a supporto e le aree di rispetto”.

Le caratteristiche

Il Deposito sarà – si legge - costituito da 90 costruzioni in calcestruzzo armato, dette celle, all’interno delle quali verranno collocati grandi contenitori in calcestruzzo speciale, i moduli, che racchiuderanno a loro volta i contenitori metallici con i rifiuti radioattivi già condizionati, detti manufatti. Nelle celle verranno sistemati definitivamente circa 78 mila metri cubi di rifiuti a bassa e media attività. Una volta completato il riempimento, le celle saranno ricoperte da una collina artificiale di materiali inerti e impermeabili, un’ulteriore protezione anche da eventuali infiltrazioni d’acqua”.

La precisazione

Altra importante precisazione: “In un’apposita area del deposito, sarà realizzato un complesso di edifici idoneo allo stoccaggio di circa 17.000 metri cubi di rifiuti ad alta attività, che resteranno al Deposito per un massimo di 50 anni per poi essere sistemati definitivamente in un deposito geologico di profondità. Le barriere ingegneristiche del Deposito Nazionale e le caratteristiche del sito dove sarà realizzato garantiranno l’isolamento dei rifiuti radioattivi dall’ambiente per oltre 300 anni, fino al loro decadimento a livelli tali da risultare trascurabili per la salute dell’uomo e l’ambiente. Il Deposito Nazionale è progettato sulla base delle migliori esperienze internazionali e secondo i più recenti standard della IAEA (International Atomic Energy Agency dell’ONU”.

I rifiuti

Il Deposito servirà - ha spiegato teknoring – “per lo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e per lo stoccaggio temporaneo, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti radioattivi ad alta attività. Insieme al Deposito Nazionale sorgerà un Parco Tecnologico, nel quale saranno avviate attività di ricerca specializzata. Il 60% dei rifiuti deriverà dalle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, mentre il restante 40% dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, che continueranno a generare rifiuti anche in futuro, il tutto per un totale di circa 95 mila metri cubi di rifiuti radioattivi”.

L’iter

L’iter non si preannuncia facile, visto che bisognerà raccogliere il consenso delle comunità interessate e delle istituzioni locali, che si stanno già premurando ad aprire il già previsto fuoco di sbarramento al governo: alcune settimane fa molti comitati e associazioni ambientaliste del Piemonte hanno scritto ai ministri Stefano Patuanelli e Sergio Costa proprio per sollecitare la pubblicazione della Carta. Non solo il Piemonte, ma anche tutte le altre regioni italiane stanno sostenendo depositi sì ma “non nel mio giardino. Sicuramente un’altra brutta tegola per il già precario governo Conte.