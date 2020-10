Area Science Park: ricerca; Fvg internazionale per studi

(ANSA) - TRIESTE, 07 OTT - Erano sette su 100 gli studenti stranieri iscritti a un percorso di studio (laurea, dottorato o master) nell'anno accademico 2018/2019 in Friuli Venezia Giulia: un dato superiore alla media nazionale (5% nell'anno accademico 2017/18) che conferma la vocazione internazionale del territorio. È quanto emerge dall'ultima edizione della "Mobilità della Conoscenza", indagine avviata nel 2005 e realizzata da Area Science Park, che ogni anno rileva e monitora i dati delle istituzioni (enti di ricerca, università, conservatori ecc) che fanno parte del SiS FVG. La dimensione europea e mondiale del Sistema Scientifico e dell'Innovazione trova conferma nel numero di docenti e ricercatori stranieri: 11.281 in totale di cui 7438 (pari al 66%) in mobilità incoming e 3843 (34%) in organico, ovvero attivi stabilmente presso gli enti del SiS FVG. Nel complesso, gli stranieri sono il 55% rispetto al numero totale dei docenti e ricercatori in organico. (ANSA).