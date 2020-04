(ANSA) - ROMA, 25 APR - "Nelle prossime ore, fisseremo il prezzo massimo al quale le mascherine potranno essere vendute. Lo faremo sia con riferimento al prezzo, che all'aliquota fiscale connessa. Ne distribuiamo un numero sufficiente per le Regioni affinché ne mettano da parte una quota. Stiamo anche lavorando per ridurre fino ad azzerare le importazioni". Lo ha detto in conferenza stampa il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri.