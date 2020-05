Arcuri all’attacco: “Mi aspetto critiche ma solo dai cittadini. Mascherine a 50 cent anche dai tabaccai”

Il Commissario per l'Emergenza aveva rispedito al mittente le accuse sulla carenza delle mascherine di Stato, quelle a 50 centesimi. “La colpa non è mia ma di distributori e farmacisti - aveva detto - Chi oggi afferma di non avere mascherine e di aver bisogno delle forniture del Commissario, fino a qualche settimana fa le aveva e le faceva pagare ben di più ai cittadini”. Domenico Arcuri non ci sta ad addossarsi le responsabilità di uno stallo che dura da giorni, con farmacie ancora a secco di mascherine e approvvigionamenti a singhiozzo, distributori quasi fermi e importatori a corto di venditori dall'estero "per il prezzo - dicono - troppo basso delle calmierate in Italia". La risposta del commissario era innanzitutto ai farmacisti, dopo l'ennesima denuncia di Federfarma: "Le ingenti quantità promesse purtroppo non sono ancora arrivate”.

Poi Arcuri è anche tornato sull’argomento: "Lavoriamo nell'esclusivo interesse dei cittadini al fine di tutelare al meglio la loro salute. Qualche volta faccio degli errori, per i quali mi aspetto critiche e se serve reprimende", ma "solo dai cittadini. Noi – ha aggiunto - stiamo facendo la nostra parte e lo facciamo mettendoci la faccia. Dunque benvenute le critiche" dei cittadini, "ma solo da loro".

"Il prezzo delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi + Iva, ovvero a 61 centesimi - ha detto - è e resterà quello. Purtroppo per gli speculatori e altre categorie simili questo è e sarà. E se ne dovranno fare una ragione. La giungla che abbiamo lambito, la speculazione che abbiamo osservato non c'è più e non tornerà"

Anche dai tabaccai

Nelle prossime settimane le mascherine a 50 centesimi si troveranno anche nei tabaccai, ha quindi spiegato annunciando la firma "nei prossimi giorni con l'associazione dei tabaccai, che ha 50 mila di punti vendita nel paese. Abbiamo sottoscritto i primi due accordi non esclusivi (con la grande distribuzione e con la distribuzione dei farmacisti, ndr) e confidiamo di farne altri ancora con reti di distribuzione altrettanto massicce".

"Al supermercato si trovano"

"L'ipotesi che il prezzo condizioni l'approvvigionamento delle mascherine è destituita di fondamento: le associazioni che hanno sottoscritto l'accordo con noi hanno possibilità di ricevere la compensazione del maggior prezzo che hanno pagato per rifornirsi di mascherine. E' successo che per una distribuzione la rete funziona e per l'altra non funziona. Gli approvvigionamenti della grande distribuzione funzionano. I cittadini vanno al supermercato e le mascherine le trovano...", ha precisato Arcuri.

"Nell'ultima settimana i supermercati e la grande distribuzione hanno venduto 19 milioni di mascherine al prezzo di 50 centesimi più l'Iva", ha sottolineato il commissario per l'emergenza ribadendo che l'assenza dei dispositivi nelle farmacie non è dovuto al prezzo calmierato ma ai problemi nel sistema di distribuzione delle farmacie".

Sicindustria: "Un flop"

"Le 'mascherine di Stato'? Un flop i cui effetti sono sotto gli occhi di tutti: farmacie a secco, approvvigionamenti a singhiozzo, distributori quasi fermi, importatori a corto di rivenditori dall'estero per il prezzo troppo basso imposto in Italia e imprese che, dopo essere state spinte dal governo a riconvertire le proprie produzioni, si trovano adesso alle prese con costi che non riusciranno a coprire". Così in una nota Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di Sicindustria. "Il governo degli annunci - aggiunge - ha colpito ancora: quando si procede con gli editti, senza una preventiva analisi dei fabbisogni, dei costi, delle coperture e delle dinamiche di mercato, purtroppo gli effetti sono sempre negativi. Così oggi ci troviamo di fronte a una situazione paradossale, con le farmacie senza dispositivi, i piccoli imprenditori che hanno interrotto le produzioni perché non più sostenibili e i rivenditori esteri che non trovano conveniente vendere il proprio prodotto in Italia. A questo punto il governo ci dica entro 24 ore dove reperire le mascherine chirurgiche a 50 centesimi. In caso contrario sarebbe più saggio dominare l'impulso dell'annuncio, piuttosto che poi riversare sugli altri la responsabilità delle proprie inefficienze".

"Non posso toglierle dagli ospedali per darle ai farmacisti"

"Potrei cavarmela dicendo ai cittadini di andare a comprare le mascherine al supermercato o dicendo che ci sono comunque le mascherine di comunità – ha affermato Arcuri - Ma non sarebbe sufficiente e so che devo continuare a collaborare perché anche il canale delle distribuzione delle farmacie si riempia. Ma non posso togliere le mascherine dagli ospedali per darle ai farmacisti. Io posso integrare le forniture per i distributori di farmacie, ma non posso essere le loro forniture. Spero che ci sia chiarezza su questa vicenda, dobbiamo lavorare tutti affinché si trovino le mascherine anche in farmacia e presto anche dal tabaccaio". "I 55 milioni di mascherine alle Regioni – ha detto - sono la testimonianza del lavoro congiunto che viene fatto nell'interesse dei cittadini. Non c'è alcuna polemica. Anzi, le mascherine che sono state distribuite dal Commissario e quelle di cui le Regioni si approvvigionano sono superiori al fabbisogno".

