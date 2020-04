Arcuri: per molto tempo mascherina sarà componente essenziale vita

Roma, 11 apr. (askanews) - "Dobbiamo entrare tutti nell'ordine delle idee che per molto tempo la mascherina sarà una componente essenziale della nostra vita, come l'ombrello quando piove o la penna quando dobbiamo scrivere. Questo significa che le produzioni serviranno per un tempo se possibile anche più lungo dell'emergenza. Ci stiamo abituando a conviverci e dovremo farlo per molto altro tempo". Lo ha detto a Sky TG24 il commissario straordinario Domenico Arcuri."Dobbiamo continuare a implorare tutti i nostri concittadini di continuare ad avere comportamenti responsabili e a comprendere che fino a quando non ci sarà un vaccino il solo antidoto per combattere questa drammatica emergenza siamo noi stessi, i nostri comportamenti e il nostro senso di responsabilità. Bisogna fare di tutto perché si prevenga e, se non si riesce a prevenire completamente, si contengano i contagi" aggiunge.