Arcuri: "Le prime dosi di vaccino in Italia a fine gennaio, ma non subito per tutti"

Il commissario straordinario all'emergenza Covid Domenico Arcuri sarà anche il responsabile del piano per la distribuzione dei vaccini. Arcuri, secondo quanto si apprende, sarà il responsabile della logistica. La decisione è scaturita al termine di un incontro questa mattina tra il premier Conte e lo stesso Arcuri, d'intesa con il ministro della Salute Speranza. "Confidiamo di poter vaccinare i primi italiani alla fine di gennaio. Un milione e 700mila nostri cittadini", ha detto il commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri. 'Il vaccino sarà disponibile non da domani né da subito per tutti"- ha aggiunto Arcuri, per il quale "servono misure non uniformi come quelle che sono state introdotte. Ci sono regioni dove si avvertono i primi segni di raffreddamento dell'epidemia e altre dove la situazione resta critica e bisogna intervenire ancora per contribuire a raffreddare la crescita dei focolai".

La centralizzazione dei vaccini

Sull'arrivo dei vaccini in Italia "confidiamo di avere il target" delle prime persone da vaccinare e su questo aspettiamo "il piano del ministero". "Gli italiani verranno vaccinati in funzione della loro fragilità e della loro potenziale esposizione al virus - ha spiegato il commissario - Le persone che lavorano negli ospedali saranno tra le prime a cui bisogna somministrare i vaccini così come le persone più anziane e che sono più fragili dovranno arrivare prima di quelle più giovani". Non sarà su base regionale la distribuzione, ma "il governo ha deciso che ci sia una centralizzazione del meccanismo" individuando le categorie dei primi cittadini per i quali sarà necessario. "Non serve avere il vaccino in un luogo A piuttosto che in un luogo B", ha sottolineato Arcuri. "La distribuzione dei vaccini è stata centralizzata dal Governo e collaboreremo con tutte le regioni e le province autonome. Non vorrei mai vivere in un Paese in cui la possibilità di essere vaccinato dipende dal luogo dove vivo o dove sono nato", ha fatto sapere Arcuri, nel consueto punto stampa settimanale.

37.978 i nuovi contagi

Sono 37.978 i nuovi contagi da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 636. Il totale dei casi individuati da inizio epidemia sale così a 1.066.401, mentre i morti sono ora 43.589. In un singolo giorno non si registrava un numero così alto di vittime dal 6 aprile scorso, anche in quel caso furono 636. È ancora record sui tamponi in Italia: sono 234.672 quelli effettuati nell'ultimo giorno, circa novemila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test risale al 16,18%, quasi il 2% in più rispetto a ieri. Aumentano di 89 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia. Le persone in rianimazione sono ora 3.170.

I ricoverati con sintomi

I ricoverati con sintomi in reparti ordinari per Covid sono aumentati di 429 unità e sono ora 29.873. In isolamento domiciliare ci sono 602.011 persone (+21.178). Gli attualmente positivi sono 635.054 (+21.696), i guariti e dimessi sono 387.758 (+15.645). Resta la Lombardia la regione con il maggiore aumento di nuovi casi nelle ultime 24 ore che, secondo l'ultimo bollettino, sono 9.291. Seguono il Piemonte (4.787), la Campania (4.065), il Veneto (3.564), il Lazio (2.686), l'Emilia Romagna (2.402) e la Toscana (1.932). Sul totale di 636 vittime nelle ultime 24 ore, 187 sono state registrate nella sola Lombardia.

Il ruolo delle donne

Le donne rivendicano un ruolo. "Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza prendano seriamente in considerazione la possibilità di affiancare una donna al Commissario Straordinario per l'Emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, nominato responsabile del piano nazionale vaccini", ha chiesto DateciVoce, il movimento spontaneo nato per chiedere maggiore rappresentanza di genere nei luoghi decisionali della crisi.

"Fin dall'inizio della pandemia – ha spiegato DateciVoce - l'impegno in prima linea di infermiere, dottoresse, ricercatrici e farmaciste si è rivelato da subito indispensabile per il nostro Paese. Sono state tre donne a isolare per prime la sequenza del Coronavirus e recentemente quattro ricercatrici donne hanno messo a punto un test salivare rapido non invasivo per bambini e bambine". "È arrivato il momento – ha concluso Datecivoce - di dare un segnale di discontinuità, anche nel metodo. Un ruolo così delicato va attribuito per competenza e merito alle migliori risorse che il Paese può mettere in campo, noi auspichiamo che le scelte avvengano in modo trasparente ed equo, vagliando anche i curricula di numerose eccellenze femminili, capaci di assicurare la migliore riuscita di questa operazione, come è stato sottolineato da tutti i principali media internazionali che hanno riconosciuto l'ottimo lavoro svolto in tempi di pandemia da altri Paesi guidati da donne".