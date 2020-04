Arcuri: distribuiremo da soli tutte le mascherine che serviranno

Roma, 25 apr. (askanews) - "Siamo pronti a distribuire tutte le mascherine che serviranno e che ci verranno richieste nei prossimi giorni. Lasciamo stare le illazioni. Noi ci siamo".A spiegarlo è stato il commissario delegato per l'emergenza Coronavirus Domenico Arcuri in una conferenza stampa."Un grande paese non può dipendere per sempre dalle speculazioni - aggiunge - Men che meno può dipendere dalle guerre commerciali e da speculatori senza scrupoli. Noi siamo un paese del G7, siamo abbastanza per riuscire a cavarcela da soli".