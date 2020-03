Appendino: ora basta con la caccia all'untore

Roma, 23 mar. (askanews) - "In un Paese civile nessun cittadino deve sentirsi in diritto di sostituirsi alle autorità preposte ai controlli. Per questo ho pensato di parlare a tutti i torinesi e gli italiani con il mio messaggio. Stiamo vivendo una situazione difficile e non è il momento di far partire una caccia all' untore". Lo spiega la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in un'intervista a "Repubblica"."Negli ultimi giorni mi sono arrivate troppe segnalazioni di persone insultate dai balconi, aggredite verbalmente o fotografate per strada e subito messe alla pubblica gogna sui social network. In un caso si trattava di personale di un supermercato che si stava recando a lavoro, ma avrebbero anche potuto essere medici, infermieri, forze dell' ordine" aggiunge Appendino."Quella che si è creata è una spirale che deve essere interrotta e ho sentito il dovere di provare a farlo pubblicamente, prima che potesse degenerare in qualcosa di peggiore. Un cittadino può fare riferimento alle forze dell' ordine per segnalare eventuali assembramenti o situazioni anomale. Era però necessario fare un richiamo all' unità e alla solidarietà tra di noi, anche se, magari, non è la cosa più popolare da fare in questo momento. Non possiamo farci contagiare dal virus della rabbia" sottolinea la sindaca di Torino."È inevitabile quando chiedi alle persone di limitare le proprie libertà e cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita dall' oggi al domani. E purtroppo siamo solo all' inizio. Ciò che bisogna cercare di fare è stemperarla e non certo alimentarla, né, tantomeno, giustificare comportamenti potenzialmente violenti" conclude.