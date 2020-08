L’appello di Francesco per la ricostruzione di Amatrice e del Centro Italia

Agli occhi di papa Francesco il mondo, Italia compresa, non se la passa bene. Non capitava da tempo che nel dopo Angelus domenicale ricordasse tanti temi scottanti di attualità, vere emergenze che allarmano tanti e dividono molti. Già, perché quando si tratta di situazioni di sofferenza o richieste di giustizia lontane dal nostro sguardo prevale più facilmente il disinteresse, il razzismo che la carità e la sollecitudine. Francesco ha fatto diversamente. Da artigiano di chiunque soffre ripete che la fede cristiana - se è fede e non opportunismo- sa caricarsi dei problemi di qualsiasi uomo senza distinzione. E di ogni richiesta di giustizia qualunque sia l’autorità che in quel momento governa.

Le persone che soffrono

Immigrati, ricostruzione post terremoto in Centro Italia, vittime di violenza antireligiosa, sofferenze e lutti causati dal Covid, sono tutti temi umani e dunque temi che interpellano l’umanità, la giustizia e la fede religiosa.

E’ singolare che questo sottofondo ideale Francesco lo presenti spiegando il Vangelo nel quale l’apostolo Pietro pronuncia la sua fede in Gesù considerato non un profeta qualsiasi, ma il Figlio di Dio. Questa fede e non altra, ricorda il papa, sta alla base della sequela di Gesù e la Chiesa oggi deve ricordarsi di questa fede professando la quale ci si fa carico di tutti i poveri, di tutti i sofferenti e i richiedenti giustizia. Non c’è un altro modo – ribadisce Francesco – di essere buoni cristiani che non possono contentarsi di fare pettegolezzi sugli altri e tantomeno su Gesù stesso.

C’è nel Vangelo una domanda a bruciapelo che crea imbarazzo poiché non di rado ci accorgiamo che nessuno di noi ha mai risposto chiaramente e personalmente a questa domanda.

Tutti dobbiamo dare una risposta

Oggi, avverte Francesco, “sentiamo rivolta a ciascuno di noi la domanda di Gesù: “E voi, chi dite che io sia?”. A ognuno di noi. E ognuno di noi deve dare una risposta non teorica, ma che coinvolge la fede, cioè la vita, perché la fede è vita! “Per me tu sei …”, e dire la confessione di Gesù. Una risposta che richiede anche a noi, come ai primi discepoli, l’ascolto interiore della voce del Padre e la consonanza con quello che la Chiesa, raccolta attorno a Pietro, continua a proclamare. Si tratta di capire chi è per noi Cristo: se Lui è il centro della nostra vita, se Lui è il fine di ogni nostro impegno nella Chiesa, del nostro impegno nella società. Chi è Gesù Cristo per me? Chi è Gesù Cristo per te”. E’ questa la sorgente che spiega l’intera vita cristiana.

La carità via maestra

“Ma state attenti – avverte Francesco -: è indispensabile e lodevole che la pastorale delle nostre comunità sia aperta alle tante povertà ed emergenze che sono dappertutto. La carità sempre è la via maestra del cammino di fede, della perfezione della fede. Ma è necessario che le opere di solidarietà, le opere di carità che noi facciamo, non distolgano dal contatto con il Signore Gesù. La carità cristiana non è semplice filantropia ma, da una parte, è guardare l’altro con gli occhi stessi di Gesù e, dall’altra parte, è vedere Gesù nel volto del povero. Questa è la strada vera della carità cristiana, con Gesù al centro, sempre”. Non è un meno richiesto ai cristiani, ma un di più con una motivazione tanto alta. Poi, magari, qualcuno pensa di poter fare propaganda politica sulla giustizia verso i migranti, ma Francesco invita a volare alto. Si vedono meglio i problemi e anche le soluzioni se si liberano le questioni da interessi di bottega partitica o ideologica. Se si tiene conto di questa prospettiva si capiscono meglio le parole del papa quando parla di cambiare occhi per vedere i migranti vittime della cultura dello scarto, o quando ricorda che quattro anni dal terremoto ad Amatrice e dintorni son tanti da aspettare per vedere la ricostruzione, o rileva che il coronavirus ha seminato e semina lutti a piene mani e non c’è da scherzare ma da rispondere con senso di responsabilità.

Le vittime di atti basati sulla religione

“Ieri – ha voluto ricordare Francesco - si è celebrata la Giornata mondiale in ricordo delle vittime di atti di violenza basati sulla religione e sul credo. Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle, e sosteniamo con la preghiera e la solidarietà anche quanti – e sono tanti – ancora oggi vengono perseguitati a motivo della loro fede religiosa. Tanti!

Domani, 24 agosto, - ha poi aggiunto - ricorre il decimo anniversario del massacro di settantadue migranti a San Fernando, a Tamaulipas, in Messico. Erano persone di diversi Paesi che cercavano una vita migliore. Esprimo la mia solidarietà alle famiglie delle vittime che ancora oggi invocano giustizia e verità su quanto accaduto. Il Signore ci chiederà conto di tutti i migranti caduti nei viaggi della speranza. Sono stati vittime della cultura dello scarto”.

Domani, inoltre “si compiono anche quattro anni dal terremoto che ha colpito l’Italia Centrale. Rinnovo la preghiera per le famiglie e le comunità che hanno subito maggiori danni, perché possano andare avanti con solidarietà e speranza; e mi auguro che si acceleri la ricostruzione, affinché la gente possa tornare a vivere serenamente in questi bellissimi territori dell’Appennino”. Un richiamo quindi ad avere attenzione ampia, abbracciando le cause di giustizia dovunque ci siano: “Desidero, inoltre, ribadire la mia vicinanza alla popolazione di Cabo Delgado, nel Nord del Mozambico, che sta soffrendo a causa del terrorismo internazionale. Lo faccio nel vivo ricordo della visita che ho compiuto in quel caro Paese circa un anno fa.

Il saluto finale

E, per terminare, “saluto anche il gruppo di famiglie di Carobbio degli Angeli (provincia di Bergamo), venute in pellegrinaggio in ricordo delle vittime del Coronavirus. E non dimentichiamo, non dimentichiamo le vittime del Coronavirus. Questa mattina ho sentito la testimonianza di una famiglia che ha perso i nonni senza poterli congedare e salutare, nello stesso giorno. Tanta sofferenza, tante persone che hanno perso la vita, vittime della

malattia; e tanti volontari, medici, infermieri, suore, sacerdoti, che anche hanno perso la vita. Ricordiamo le famiglie che hanno sofferto per questo”.