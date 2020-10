L’appello di Francesco: la pace sia la priorità di ogni politica

“C’è bisogno di pace! Più pace!”. In questo passaggio di papa Francesco è riassunta l’aspirazione e l’invito al mondo, alla politica, alla pubblica opinione che “rischiano di assuefarsi al male della guerra, come naturale compagna della storia dei popoli”. Ma Francesco, per la prima volta in pubblico con la mascherina, ha detto molto di più e di concreto nel suo discorso a suggello del 34mo incontro internazionale di preghiera di vari leader religiosi che si è svolto sulla piazza del Campidoglio: cristiani, musulmani, ebrei, sikh, buddisti. L’incontro di preghiera, concluso con un appello per la pace, convocato dalla Comunità di sant’Egidio, si è svolto nello spirito di Assisi dove per la prima volta nel 1986 san Giovanni Paolo II invitò i leader religiosi mondiali a pregare per la pace. Un saluto particolare il papa ha rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella presente all’incontro per la pace.

Lo spirito di Assisi

Ma proprio questo ritorno che ogni anno in città diverse evoca lo spirito di Assisi, testimonia che la pace è possibile ma ancora lontana. I popoli invocano la pace e intanto si combatte, si fabbricano e si esportano armi in un fiorente commercio. Sulla pace si misura l’assuefazione del mondo all’ipocrisia. Se le religioni rispetto ai secoli passati segnano importanti passi avanti verso la fraternità, il dialogo, iniziative comuni, una risposta simile alla domanda di pace non si vede ancora all’orizzonte dalla politica internazionale, attardata su conflitti piccoli e grandi in difesa degli interessi nazionali o di grandi gruppi economici multinazionali.

Rischio assuefazione al male della guerra

“Il mondo, la politica, la pubblica opinione – ha osservato Francesco - rischiano di assuefarsi al male della guerra, come naturale compagna della storia dei popoli. Oggi, i dolori della guerra sono aggravati anche dalla pandemia del Coronavirus e dalla impossibilità, in molti Paesi, di accedere alle cure necessarie”. Il Covid è stato un po’ il convitato di pietra dell’incontro. Il virus rende palese la fragilità umana e l’inefficacia delle istituzioni quando si attardano a rivendicare l’interesse particolare di ognuno. Infatti “i conflitti continuano, e con essi il dolore e la morte. Mettere fine alla guerra – ammonisce il papa - è dovere improrogabile di tutti i responsabili politici di fronte a Dio. La pace è la priorità di ogni politica. Dio chiederà conto, a chi non ha cercato la pace o ha fomentato le tensioni e i conflitti, di tutti i giorni, i mesi, gli anni di guerra che sono passati e che hanno colpito i popoli!”. Francesco, insieme ai rappresentanti religiosi mondiali, si è fatto portavoce inascoltato dei popoli ispirandosi a una parola di Cristo nel Vangelo, affermando chiaramente che la misura è colma: “Basta con le spade, le armi, la violenza, la guerra!”.

Mai più guerre

La difficoltà della pace a farsi strada nel mondo si tocca con mano ricordando – e il papa lo ha riproposto – il grido di Paolo VI alle Nazioni Unite nel lontano 1965: “Mai più la guerra!”. Un grido caduto nell’indifferenza e rimasto nel vuoto se le guerre sono continuate frequenti e sanguinose. Ancora si cercano vie che rendano la pace possibile. “Come uscire da conflitti bloccati e incancreniti? Come sciogliere i nodi aggrovigliati di tante lotte armate? Come prevenire i conflitti? Come pacificare i signori della guerra o quanti confidano nella forza delle armi?” si è chiesto Francesco convinto che “nessun popolo, nessun gruppo sociale potrà conseguire da solo la pace, il bene, la sicurezza e la felicità. Nessuno”. A volte torna la convinzione errata che siano le religioni anziché gli affari e gli interessi a suscitare guerre.

“Siamo insieme questa sera, - ha voluto puntualizzare il papa - come persone di diverse tradizioni religiose, per comunicare un messaggio di pace. Questo manifesta chiaramente che le religioni non vogliono la guerra, anzi smentiscono quanti sacralizzano la violenza, chiedono a tutti di pregare per la riconciliazione e di agire perché la fraternità apra nuovi sentieri di speranza”.

L’appello conclusivo della manifestazione, denso di armonia e compostezza, forse cadrà nel vuoto, ma resterà un pungolo per le politiche mondiali tanto restie a cambiare passo per la pace.

Pace e salute per tutti

“Le guerre e la pace, le pandemie e la cura della salute, la fame e l’accesso al cibo, il riscaldamento globale e la sostenibilità dello sviluppo, gli spostamenti di popolazioni, l’eliminazione del rischio nucleare e la riduzione delle disuguaglianze – si legge nell’appello - non riguardano solo le singole nazioni. Lo capiamo meglio oggi, in un mondo pieno di connessioni, ma che spesso smarrisce il senso della fraternità. Siamo sorelle e fratelli, tutti! Preghiamo l’Altissimo che, dopo questo tempo di prova, non ci siano più “gli altri”, ma un grande “noi” ricco di diversità. È tempo di sognare di nuovo con audacia che la pace è possibile, che la pace è necessaria, che un mondo senza guerre non è un’utopia. Per questo vogliamo dire ancora una volta: “Mai più la guerra!”.

Il bello degli artigiani della pace sta nel loro non stancarsi mai di credere la pace possibile, sperare contro ogni speranza. Senza essere degli ingenui e sprovveduti. Uniscono il dire e il fare. “Purtroppo, - constata l’appello - la guerra è tornata a sembrare a molti una via possibile per la soluzione delle controversie internazionali. Non è così. Prima che sia troppo tardi, vogliamo ricordare a tutti che la guerra lascia sempre il mondo peggiore di come l’ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e dell’umanità”.

L’appello di Francesco

Ai responsabili degli Stati – conclude l’appello che ricorderà l’appuntamento di Roma per la pace - diciamo: lavoriamo insieme ad una nuova architettura della pace. Uniamo le forze per la vita, la salute, l’educazione, la pace. È arrivato il momento di utilizzare le risorse impiegate per produrre armi sempre più distruttive, fautrici di morte, per scegliere la vita, curare l’umanità e la nostra casa comune. Non perdiamo tempo! Cominciamo da obiettivi raggiungibili: uniamo già oggi gli sforzi per contenere la diffusione del virus finché non avremo un vaccino che sia idoneo e accessibile a tutti. Questa pandemia ci sta ricordando che siamo sorelle e fratelli di sangue”.

Resterà anche questo un appello che si va ad aggiungere ai tanti rimasti improduttivi o sarà ascoltato, almeno in parte? E’ la sorpresa che riserva al mondo la capacità di uscire migliori dalla prova del Covid. La sfida questa volta è importante.