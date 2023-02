L'appello di Francesco per gli immigrati morti. E con la guerra va di nuovo in scena Satana

Di nuovo il diavolo di scena nell’Angelus di papa Francesco. E’ un periodo di guerre sparse nel mondo e Francesco non perde occasione di ricordarci che le guerre segnano una divisione, una rottura tra individui, comunità, nazioni. Tra i tanti fattori che portano a guerreggiare ce n’è uno decisivo, che da soli non si riesce a vincere: il diavolo. E spiegando il Vangelo della prima domenica di Quaresima il papa ha rilevato che la parola diavolo “significa “divisore”. Il diavolo “vuol sempre creare divisione, ed è ciò che si propone anche tentando Gesù. Vediamo allora da chi lo vuole dividere e in che modo lo tenta”. Questo signore conosciuto anche con il nome Satana, evocato più volte da Bergoglio nelle catechesi delle udienze generali “entra in scena per dividere Gesù dal Padre e distoglierlo dalla sua missione di unità per noi. Divide sempre”.

La sua strategia ricorre a tre “veleni potenti” per paralizzare l’impegno per il bene: l’attaccamento alle cose, la sfiducia e il potere. Sono le tre tentazioni subite e respinte da Gesù. Anche noi, avverte Francesco “viviamo queste tra tentazioni, sempre. È terribile, ma è proprio così, anche per noi: l’attaccamento alle cose, la sfiducia e la sete di potere sono tre tentazioni diffuse e pericolose, che il diavolo usa per dividerci dal Padre e non farci più sentire fratelli e sorelle tra noi, per portarci alla solitudine e alla disperazione. Questo volle fare a Gesù, questo vuole fare a noi: portarci alla disperazione”. C’è un solo modo per vincere: “Evitando di discutere col diavolo e rispondendo con la Parola di Dio. Questo è importante: con il diavolo non si discute, con il diavolo non si dialoga! Gesù gli fa fronte con la Parola di Dio”. Con il diavolo – ripete più volte il papa – “non si discute! Non si negozia, non si dialoga; non lo si sconfigge trattando con lui, è più forte di noi. Il diavolo lo sconfiggiamo opponendogli con fede la Parola divina. In questo modo Gesù ci insegna a difendere l’unità con Dio e tra di noi dagli attacchi del divisore. La Parola divina che è la risposta di Gesù alla tentazione del diavolo”. Non ci troviamo di fronte a una favola per bambini – sembra dirci Francesco – perché il male lo vediamo ogni giorno all’opera nel mondo. E ci troviamo sempre a dover scegliere tra il bene e il male.

Un esempio? Francesco lo riferisce nel dopo Angelus, segnalando la tremenda condizione degli immigrati che naufragano nel Mediterraneo mentre puntano a una migliore condizione di vita. “Stamattina ho saputo con dolore del naufragio avvenuto sulla costa calabrese, presso Crotone. Già sono stati recuperati quaranta morti, tra cui molti bambini. Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altri migranti sopravvissuti. Ringrazio quanti hanno portato soccorso e coloro che stanno dando accoglienza. La Madonna sostenga questi nostri fratelli e sorelle”.

E poi c’è la geografia della guerra in diverse aree del mondo. Oggi Francesco ne segnala alcune legate a immediati episodi di emergenza. “Giungono ancora notizie dolorose dalla Terra Santa: tante persone uccise, anche bambini… Come fermare questa spirale di violenza? Rinnovo l’appello a far sì che il dialogo prevalga sull’odio e sulla vendetta, e prego Dio per i palestinesi e gli israeliani, affinché trovino la strada della fraternità e della pace, con l’aiuto della Comunità internazionale. Sono molto preoccupato anche per la situazione in Burkina Faso, dove continuano gli attacchi terroristici. Invito a pregare per la popolazione di quel caro Paese, affinché le violenze subite non facciano perdere la fiducia nel cammino della democrazia, della giustizia e della pace”.

E l’immancabile richiamo al conflitto in Ucraina. “Non dimentichiamo la tragedia della guerra in Ucraina, già un anno è stato fatto di guerra. E non dimentichiamo il dolore del popolo siriano e di quello turco per il terremoto”. Parole accorate sulla guerra in Ucraina Francesco le aveva espresso al termine della visione di un documentario visto la sera della ricorrenza dell’inizio dell’aggressione russa. “Quando Dio ha fatto l’uomo, ha detto di prendere la terra, farla crescere, farla bella. Lo spirito della guerra – ha precisato a braccio il papa - è il contrario: distruggere, distruggere, non lasciar crescere, distruggere tutti, uomini donne, bambini, anziani, tutti. Oggi è un anno di questa guerra. Guardiamo all’Ucraina, preghiamo per l’Ucraina e apriamo il nostro cuore al dolore. Non vergogniamoci di soffrire e di piangere, perché una guerra è la distruzione, una guerra ci diminuisce sempre. Che Dio ci faccia comprendere questo”.

L’ultimo appello del dopo Angelus odierno è stato in favore dell’Associazione Italiana Donatori di Organi, che celebra il 50° di fondazione. Il papa ha ringraziato per l’impegno di solidarietà e ha esortato “a continuare a promuovere la vita attraverso la donazione degli organi”. Analogo saluto e ringraziamento per coloro che si impegnano per le persone colpite dalle Malattie Rare.