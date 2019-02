Appello, no a bancarelle piazza Miracoli

(ANSA) - PISA, 26 FEB - 'No' a qualsiasi ritorno delle bancarelle che vendono souvenir in piazza dei Miracoli a Pisa, anche attraverso l'impiego del calessino Ape Piaggio come proposto da un'associazione di categoria incontrando possibili aperture al progetto da parte dell'amministrazione comunale. E' il senso di un appello sottoscritto da una trentina di intellettuali, non solo pisani, tra i quali lo storico dell'arte, ex ministro dei beni culturali e direttore dei musei vaticani Antonio Paolucci, il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, e lo storico dell'arte Salvatore Settis.