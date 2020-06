App Immuni, Pisano: in 2 mln l'hanno già scaricata

Roma, 8 giu. (askanews) - "L'app Immuni è stata accolta bene dai cittadini che ne hanno apprezzato la semplicità e la funzionalità. Più di 2 milioni l'hanno già scaricata. Oggi parte in 4 Regioni (Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia) e gradualmente partirà su scala nazionale".A spiegarlo è stata la ministra per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, in un intervento a "Uno Mattina" su Rai1."L'app serve per notificare ai cittadini che sono stati esposti ad un rischio di contagio da Coronavirus - spiega Pisano -è stata sviluppata nel massimo rispetto della privacy, garantisce l'anominato, è gratuita e non prevede la geolocalizzazione. Consiglio di scaricarla - sottolinea Pisano - è utile in questo momento di ripresa delle attività per muoversi in sicurezza, tutelare noi stessi e impedire la nascita di nuovi focolai".