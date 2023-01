Aperta stagione sci nel Maceratese, attese nuove nevicate

(ANSA) - FRONTIGNANO, 20 GEN - A Frontignano di Ussita (Macerata) oggi inizia ufficialmente la stagione sciistica. Le nevicate di questi giorni hanno permesso ai gestori dell'impianto di aprire tutte le piste disponibili, oltre che il tapis roulant del Campo scuola. "Nella parte medio alta delle Saliere si registrano accumuli anche di 50-60 centimetri di neve", spiega all'ANSA Francesco Cangiotti, amministratore delegato della società che ha in gestione le stazioni sciistiche di Frontignano e Bolognola. Quest'ultima aprirà domani 20 gennaio. Intanto nelle prossime ore sono attese nuove nevicate sui monti Sibillini e in generale su tutto l'arco appenninico. La quota neve scenderà fino si 400-500 metri, stando alle previsioni del Centro Multirischi Marche. Le precipitazioni più importanti sono attese per domani. (ANSA).